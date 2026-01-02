Getafe empata con Rayo Vallecano en La Liga con gol en el último minuto

Compartir en:









Rayo tomó la delantera segundos antes del descanso cuando David Soria dejó escapar una volea de Jorge de Frutos desde un ángulo cerrado.

El equipo local parecía destinado a mantener la ventaja y asegurar los tres puntos hasta que Arambarri apareció en el minuto 90 para rematar de cabeza un centro del especialista en asistencias de Getafe, Luis Milla.

El resultado puso fin a la racha de cuatro partidos sin ganar de Getafe y lo dejó en el décimo lugar, dos puntos y dos posiciones por delante de Rayo.

