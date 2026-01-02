americateve

Getafe empata con Rayo Vallecano en La Liga con gol en el último minuto

MADRID (AP) — Mauro Arambarri anotó en el último minuto para que el Getafe empatara el viernes 1-1 ante Rayo Vallecano y arrebatarle al club capitalino su primera victoria en La Liga desde octubre.

Rayo tomó la delantera segundos antes del descanso cuando David Soria dejó escapar una volea de Jorge de Frutos desde un ángulo cerrado.

El equipo local parecía destinado a mantener la ventaja y asegurar los tres puntos hasta que Arambarri apareció en el minuto 90 para rematar de cabeza un centro del especialista en asistencias de Getafe, Luis Milla.

El resultado puso fin a la racha de cuatro partidos sin ganar de Getafe y lo dejó en el décimo lugar, dos puntos y dos posiciones por delante de Rayo.

___

FUENTE: AP

