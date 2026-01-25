americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Germán Berterame marca en victoria 1-0 de México a Bolivia en partido amistoso

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia (AP) — Germán Berterame aprovechó una falla para convertir el gol con el que México venció el domingo 1-0 a domicilio a Bolivia, en el segundo de los juegos de preparación del Tri con miras al Mundial, en el qu perdieron a Israel Reyes por lesión.

German Berterame de México celebra tras abrir el marcador en el encuentro amistoso ante Bolivia el domingo 25 de enero del 2025. (AP Foto/Juan Karita)
German Berterame de México celebra tras abrir el marcador en el encuentro amistoso ante Bolivia el domingo 25 de enero del 2025. (AP Foto/Juan Karita) AP

Berterame abrió el marcador a los 68 minutos, gracias al deficiente despeje del arquero Carlos Lampe a un centro al área, el cual dejó a merced del delantero naturalizado mexicano para mandarlo al fondo de las redes con una media vuelta.

La segunda victoria tricolor en el año, luego del 1-0 del jueves ante Panamá, quedó empañada cuando el zaguero Israel Reyes pidió su cambio, luego de sufrir un fuerte golpe en un costado que hizo que saliera del campo sobre un carrito de asistencia.

Hasta antes del tanto de Berterame, quien se unió hace unos días al Inter de Miami de Lionel Messi en la MLS, el conjunto boliviano había dominado y tuvo la oportunidad de romper el cero con un disparo de Carlos Melgar desde el balcón del área, que dio en la base del poste en los primeros minutos del complemento.

Los anfitriones afrontaron los minutos finales con 10 elementos por la expulsión de Robson Matheus, luego de hacer una dura entrada sobre Berterame que le valió la tarjeta roja directa.

El árbitro colombiano Carlos Betancourt también expulsó segundos después a Rafael Márquez, auxiliar técnico mexicano, por sus reclamos a la entrada de Matheus.

Berterame, argentino de nacimiento, celebró su segundo tanto en su octavo encuentro como delantero de la Selección Mexicana tras completar su proceso de naturalización.

Con este resultado, México extendió su paso perfecto en partidos amistosos contra Bolivia con su décima victoria. Mientras que en los enfrentamientos en todas las competencias y amistosos, el Tri celebró su 11ra victoria, a cambio de una derrota y un par de empates en 14 enfrentamientos.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre presentó un equipo titular con nueve cambios con relación al que presentó el jueves en Panamá. El Vasco aprovechó estos encuentros de preparación para conocer más jugadores de la Liga MX, antes de conformar la lista definitiva con la que afrontará el Mundial a mediados de año como uno de los anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

En el caso de Bolivia, se jugará su clasificación en un repechaje en marzo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter