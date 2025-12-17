Gerente de la morgue de Harvard es sentenciado a 8 años en prisión por vender partes de cuerpos

Según las autoridades, Cedric Lodge era parte fundamental de un macabro esquema en el que enviaba cerebros, piel, manos y rostros humanos a compradores en Pensilvania y otros lugares después de que la universidad dejara de utilizar los cadáveres donados.

Su esposa, Denise Lodge, fue sentenciada a poco más de un año en la cárcel por ayudar a su marido. Ambos comparecieron el martes en un tribunal federal de Scranton, Pensilvania.

En un ejemplo, Cedric Lodge le vendió piel humana a un comprador para que pudiera curtirla para encuadernar un libro, una "realidad profundamente horripilante", afirmó la fiscal federal adjunta Alisan Martin en un documento judicial.

"En otro caso, Cedric y Denise Lodge vendieron el rostro de un hombre, tal vez para que permaneciera en un estante, tal vez para ser utilizado en algo aún más perturbador", declaró Martin.

La fiscal señaló que Lodge, de 58 años, trataba las partes de "seres humanos queridos como si fueran baratijas para ser vendidas con fines de lucro" y recolectó miles de dólares entre 2018 y marzo de 2020.

Después de que Harvard deja de utilizar los cuerpos donados para investigación o enseñanza, por lo general se devuelve el cadáver a sus familiares o es cremado. Lodge admitió haber retirado partes del cuerpo antes la cremación.

Lodge, quien fue gerente de la morgue durante 28 años, cometió actos "atroces", afirmó el abogado defensor Patrick Casey.

"El señor Lodge reconoce la gravedad de su conducta y el daño que sus acciones han infligido tanto a las personas fallecidas cuyos cuerpos degradó insensiblemente como a sus familiares en duelo", expresó Casey en un documento judicial.

Harvard suspendió la donación de cuerpos durante cinco meses en 2023, cuando se presentaron los cargos.

Los fiscales dijeron que al menos otras seis personas, incluido un empleado de un crematorio en Arkansas, se han declarado culpables en la investigación de tráfico de partes humanas.

