Piqué anuncia su retirada del fútbol con emotivo video

En un emotivo clip de 2 minutos en el que ha repasado toda su trayectoria futbolística desde que llegó a La Masía, el central ha soltado una de las noticias del año: su retirada del fútbol profesional. "Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou".