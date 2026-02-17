americateve

Georgia: Conductor guatemalteco que huía de agentes del ICE choca y causa una muerte

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP) — Un conductor guatemalteco que huía de una detención de tráfico en Georgia por parte de agentes de inmigración chocó contra otro vehículo, lo que causó la muerte de una maestra que se dirigía al trabajo, informaron las autoridades y funcionarios escolares.

Esta imagen, tomada de un vídeo proporcionado por WTOC-TV, muestra a las fuerzas del orden respondiendo al lugar de un accidente vehicular, el lunes 16 de febrero de 2026, en Savannah, Georgia. (WTOC-TV vía AP) AP

Óscar Vásquez López, de 38 años, permanecía encarcelado el martes acusado de delitos que incluyen homicidio vehicular, conducción temeraria y conducir sin una licencia válida por el choque del lunes a las afueras de Savannah. Se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los agentes de inmigración buscaban a López para hacer cumplir una orden de deportación de 2024 emitida por un juez de inmigración, señaló el martes la portavoz del ICE, Lindsay Williams, y precisó que no tiene otros antecedentes penales.

López se detuvo cuando los agentes del ICE usaron sirenas y luces azules para iniciar una detención de tráfico, pero luego se dio a la fuga cuando se acercaron a su vehículo, explicó Williams. López dio un giro en U y se pasó un semáforo en rojo antes de chocar, indicó el ICE en un comunicado de prensa.

Al preguntársele si los agentes del ICE persiguieron a López, Williams respondió: “¿Perseguirlo? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó”.

Williams dijo que no sabía qué distancia recorrió López antes de chocar.

Funcionarios escolares del condado Savannah-Chatham identificaron a la mujer fallecida como Linda Davis, maestra de educación especial en la Escuela Herman W. Hesse K-8.

Davis era muy querida por la comunidad escolar, afirmó la directora Alonna McMullen.

“Ella dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito”, dijo McMullen en un comunicado de prensa. “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban”.

El choque ocurrió a menos de un kilómetro (media milla) de la escuela. Aunque los estudiantes no tuvieron clases el lunes por feriado del Día de los Presidentes, los maestros se presentaron a trabajar. Davis iba conduciendo hacia la escuela cuando murió, informó la portavoz del sistema escolar, Sheila Blanco.

Los registros de la cárcel del condado Chatham no decían, hasta el martes, si López tenía un abogado o si se le había concedido una fianza. Su caso tampoco aparecía aún en los registros judiciales en internet.

Los agentes federales de inmigración han enfrentado un mayor escrutinio por sus tácticas agresivas durante la ofensiva nacional del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal, especialmente desde las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, culpó a “los políticos y los medios de comunicación por demonizar constantemente a los agentes del ICE y alentar a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto”.

La policía del condado Chatham indicó en un comunicado que no estaba al tanto del operativo del ICE ni de la detención de tráfico antes del choque mortal.

Funcionarios locales cuestionaron si la muerte de Davis podría haberse evitado.

“Siempre me han preocupado y me siguen preocupando mucho las actividades del ICE en las ciudades, particularmente cuando no están coordinando ni comunicándose”, dijo a los reporteros el martes el alcalde de Savannah, Van Johnson, un expolicía.

“¿Por qué se buscaba a esta persona? ¿Era necesario el desenlace?”, señaló Johnson.

Chester Ellis, presidente de la Junta de Comisionados del condado Chatham, señaló que la policía del condado está limitada por una política que permite persecuciones vehiculares solo cuando los agentes creen que un sospechoso ha cometido o está intentando cometer un delito grave violento.

“La política de no persecución es para proteger a nuestros ciudadanos más que cualquier otra cosa”, explicó Ellis a WTOC-TV. “Así que quizá había una manera diferente de acorralar al individuo para que no pudiera huir o para que no pudiera causar el accidente que le quitó la vida a la doctora Davis”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

