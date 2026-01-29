americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

George y Sarr ayudan a Wizards a imponerse 109-99 sobre Bucks carentes de Antetokounmpo

WASHINGTON (AP) — Kyshawn George anotó 23 puntos, Alex Sarr sumó 16 unidades y 17 rebotes, y los Wizards de Washington vencieron el jueves 109-99 a unos incompletos Bucks de Milwaukee.

Justin Champagnie, de los Wizards de Washington, realiza una clavada en el encuentro del jueves 29 de enero de 2026 ante los Bucks de Milwaukee (AP Foto/John McDonnell)
Justin Champagnie, de los Wizards de Washington, realiza una clavada en el encuentro del jueves 29 de enero de 2026 ante los Bucks de Milwaukee (AP Foto/John McDonnell) AP

En medio de rumores de un canje, Giannis Antetokounmpo, dos veces premiado como el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió su segundo duelo consecutivo con Milwaukee, debido a un tirón de pantorrilla.

Khris Middleton y Bub Carrington añadieron 13 tantos cada uno a la causa de Washington, que tuvo una ventaja de 61-43 en rebotes y se acreditó su segunda victoria consecutiva.

Myles Turner anotó 21 puntos y capturó 14 rebotes por Milwaukee, que perdió su cuarto partido consecutivo y el séptimo de sus últimos ocho.

Bobby Portis Jr. y Kyle Porter sumaron cada uno 19 puntos por los Bucks, que comenzaron el día en el duodécimo puesto de la Conferencia Este, a cuatro juegos del último lugar que otorga un pasaje para el minitorneo de repechaje.

El novato de los Wizards, Tre Johnson, se torció el tobillo izquierdo mientras encestaba con 11:10 minutos por jugar en el segundo cuarto. Abandonó el duelo unos tres minutos después y no regresó.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter