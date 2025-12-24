americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

George Kittle se pierde práctica por lesión de tobillo; en duda para el juego de 49ers ante Bears

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El ala cerrada del Pro Bowl de San Francisco, George Kittle, se perdió la práctica del miércoles debido a una lesión en el tobillo, dejando en duda su participación en el gran juego de este fin de semana contra los Bears de Chicago.

George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco es derribado por Germaine Pratt (53), linebacker de los Colts de Indianápolis, durante la primera mitad del partido de la NFL del lunes 22 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast)
George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco es derribado por Germaine Pratt (53), linebacker de los Colts de Indianápolis, durante la primera mitad del partido de la NFL del lunes 22 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast) AP

Kittle se lesionó el tobillo durante la victoria del lunes por la noche por 48-27 sobre los Colts de Indianápolis. El entrenador Kyle Shanahan dijo que Kittle aún tiene "una oportunidad" de jugar el domingo por la noche contra los Bears, dependiendo de qué tan rápido se recupere esta semana.

San Francisco (11-4) ya aseguró un lugar en los playoffs y puede obtener el primer puesto en la Conferencia Nacional al vencer a los Bears (11-4) y a Seattle (12-3) en los dos últimos juegos de la temporada.

Los 49ers recibieron buenas noticias en el frente de lesiones el miércoles con el regreso del receptor Ricky Pearsall a la práctica de manera limitada después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en la rodilla.

Pearsall, quien se perdió seis partidos a principios de esta temporada por una lesión en la rodilla, tiene 31 recepciones para 443 yardas en la temporada.

Pero perder a Kittle sería un gran golpe para una ofensiva de San Francisco que ha estado operando a un alto nivel durante una racha de cinco victorias consecutivas. Los Niners han tenido dos juegos consecutivos sin tener que despejar el balón por primera vez en la historia de la franquicia.

Kittle es una parte clave tanto del juego terrestre como del aéreo para los 49ers. El ataque terrestre de los Niners ha mejorado desde que el ala cerrada regresó tras perderse cinco juegos a principios de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

Kittle tiene 31 recepciones para 415 yardas y cuatro touchdowns durante la actual racha de victorias y es segundo en el equipo detrás del corredor Christian McCaffrey en recepciones (52) y yardas (599) a pesar de haberse perdido cinco juegos.

Los 49ers tienen un índice de pasador de 144,6 al lanzar a Kittle esta temporada, según Sportradar, lo que sería el más alto para cualquier jugador con al menos 50 objetivos desde que Russell Wilson tuvo un índice de 158,3 al lanzar a Tyler Lockett en 2018.

El liniero defensivo Yetur Gross-Matos tampoco practicó el miércoles, tomándose un día libre programado para descansar su rodilla adolorida.

El esquinero Renardo Green estuvo limitado después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en el cuello.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

Destacados del día

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter