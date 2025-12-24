George Kittle se pierde práctica por lesión de tobillo; en duda para el juego de 49ers ante Bears

George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco es derribado por Germaine Pratt (53), linebacker de los Colts de Indianápolis, durante la primera mitad del partido de la NFL del lunes 22 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast) AP

Kittle se lesionó el tobillo durante la victoria del lunes por la noche por 48-27 sobre los Colts de Indianápolis. El entrenador Kyle Shanahan dijo que Kittle aún tiene "una oportunidad" de jugar el domingo por la noche contra los Bears, dependiendo de qué tan rápido se recupere esta semana.

San Francisco (11-4) ya aseguró un lugar en los playoffs y puede obtener el primer puesto en la Conferencia Nacional al vencer a los Bears (11-4) y a Seattle (12-3) en los dos últimos juegos de la temporada.

Los 49ers recibieron buenas noticias en el frente de lesiones el miércoles con el regreso del receptor Ricky Pearsall a la práctica de manera limitada después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en la rodilla.

Pearsall, quien se perdió seis partidos a principios de esta temporada por una lesión en la rodilla, tiene 31 recepciones para 443 yardas en la temporada.

Pero perder a Kittle sería un gran golpe para una ofensiva de San Francisco que ha estado operando a un alto nivel durante una racha de cinco victorias consecutivas. Los Niners han tenido dos juegos consecutivos sin tener que despejar el balón por primera vez en la historia de la franquicia.

Kittle es una parte clave tanto del juego terrestre como del aéreo para los 49ers. El ataque terrestre de los Niners ha mejorado desde que el ala cerrada regresó tras perderse cinco juegos a principios de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

Kittle tiene 31 recepciones para 415 yardas y cuatro touchdowns durante la actual racha de victorias y es segundo en el equipo detrás del corredor Christian McCaffrey en recepciones (52) y yardas (599) a pesar de haberse perdido cinco juegos.

Los 49ers tienen un índice de pasador de 144,6 al lanzar a Kittle esta temporada, según Sportradar, lo que sería el más alto para cualquier jugador con al menos 50 objetivos desde que Russell Wilson tuvo un índice de 158,3 al lanzar a Tyler Lockett en 2018.

El liniero defensivo Yetur Gross-Matos tampoco practicó el miércoles, tomándose un día libre programado para descansar su rodilla adolorida.

El esquinero Renardo Green estuvo limitado después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en el cuello.

