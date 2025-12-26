americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

George Kittle de los 49ers está en duda para encuentro clave contra Bears por lesión de tobillo

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El ala cerrada estelar de los 49ers de San Francisco George Kittle, fue incluido en la lista de cuestionables debido a una lesión de tobillo para el partido del domingo por la noche contra los Bears de Chicago, clave para la ubicación de los equipos de cara a los playoffs.

George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco, es derribado en el partido de la NFL en contra de los Colts de Indianápolis durante la segunda mitad, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Carolyn Kaster)
George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco, es derribado en el partido de la NFL en contra de los Colts de Indianápolis durante la segunda mitad, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Kittle se perdió toda la semana de práctica después de lesionarse el lunes por la noche en una victoria contra Indianápolis. Sin embargo, el entrenador Kyle Shanahan dijo el viernes que aún tiene una oportunidad de jugar, ya que el equipo tendrá una mejor idea de su estado más cerca del encuentro.

El receptor Ricky Pearsall también está en duda después de perderse el encuentro de la semana pasada y verse limitado desde entonces en los entrenamientos debido a una lesión de rodilla. El esquinero Renardo Green se perderá una segunda semana consecutiva por una lesión en el cuello.

Los 49ers (11-4) aseguraron un lugar en los playoffs la semana pasada, pero aún están en la lucha por el título divisional en el Oeste de la Nacional y posiblemente el primer puesto en los playoffs de esa conferencia. Con victorias en casa sobre Chicago (11-4) y Seattle (12-3) en las próximas dos semanas, los Niners asegurarían la ventaja de jugar en casa y tendrían la oportunidad de ganar el Super Bowl en su propio campo el 8 de febrero de 2026 sin tener que jugar de visita en toda la temporada.

Estar sin Kittle sería un gran golpe para una ofensiva de San Francisco, que ha estado operando a un alto nivel durante una racha de cinco victorias consecutivas. Los Niners han jugado dos partidos consecutivos sin tener que despejar el balón por primera vez en la historia de la franquicia.

Kittle es una parte clave tanto del juego terrestre como del aéreo para los 49ers. El juego terrestre de los Niners ha mejorado desde que el ala cerrada regresó tras perderse cinco partidos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

Kittle tiene 31 recepciones para 415 yardas y cuatro touchdowns durante la actual racha de victorias y es el segundo del equipo después del corredor Christian McCaffrey en recepciones (52) y yardas (599) a pesar de haberse perdido cinco duelos.

Los 49ers tienen un índice de pasador de 144,6 al lanzar a Kittle esta temporada, según Sportradar. Sería el númer más alto para cualquier jugador con al menos 50 objetivos desde que Russell Wilson tuvo un índice de 158,3 al buscar a Tyler Lockett en 2018.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter