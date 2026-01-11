George Kittle de 49ers sale lesionado del tendón de Aquiles derecho en juego de playoffs ante Eagles

Compartir en:









George Kittle (85), tight end de los 49ers de San Francisco, es retirado del campo en el carrito durante la primera mitad del partido de la ronda de comodines de la NFL, el domingo 11 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Kittle fue empujado fuera de los límites en una recepción de seis yardas y se agarró la parte posterior de su pierna derecha inferior. Se determinó que no volvería a jugar el resto del partido.

Kittle es un jugador clave tanto del juego de carrera como del de pase para los 49ers, pero solo jugó en 11 partidos esta temporada debido a lesiones. Se perdió cinco juegos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

La recepción fue la primera de Kittle en el juego. Aplaudió a sus compañeros mientras era llevado al vestuario.

FUENTE: AP