Fueron acusados de no proporcionar ayuda médica, y tres de ellos de violar los derechos constitucionales de Floyd, lo que resultó "en lesiones corporales" y su muerte. Derek Chavin, ya fue condenado en junio por el asesinato

Caso George Floyd: cuatro policías se declararon no culpables

Cuatro ex policías se declararon este martes no culpables de violar los derechos constitucionales del afroamericano George Floyd, muerto a manos de uno de esos ex agentes blancos, Derek Chavin, que ya fue condenado en junio por el asesinato.