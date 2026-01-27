George anota 32 y Embiid 29 para que 76ers dobleguen 139-122 a mermados Bucks

Compartir en:









Paul George, de los 76ers de Filadelfia, trata de eludir a Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, en el duelo del martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Tyrese Maxey sumó 22 puntos a la causa de los 76ers, quienes cayeron la noche anterior en Charlotte sin Embiid ni George.

Myles Turner anotó 31 puntos por Milwaukee, que perdió su tercer partido consecutivo y el sexto de siete. Giannis Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, se ausentó debido a una distensión en la pantorrilla derecha que, según el equipo, lo mantendrá fuera de juego indefinidamente.

George encestó triples consecutivos al inicio del último cuarto para ayudar a que los 76ers ampliaran su ventaja de 11 a 18 puntos. En su derrota por 130-93 ante los Hornets, los Sixers estuvieron 50 puntos abajo al entrar en el cuarto período.

El partido en Charlotte fue reprogramado para las 3 de la tarde hora local, debido a una tormenta invernal, pero los Sixers no regresaron a Filadelfia sino hasta después de la 1 de la madrugada del martes.

Sin embargo, el regreso de Embiid y George, quienes se ausentaron el lunes para gestionar lesiones, proporcionó un impulso a los Sixers.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP