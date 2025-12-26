americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

George anota 31 puntos y logra el tiro de la victoria del Jazz, 131-129 sobre Pistons

SALT LAKE CITY (AP) — Keyonte George anotó 31 puntos y encestó una flotadora en el callejón con 2,1 segundos restantes, lo que permitió al Jazz de Utah superar el viernes 131-129 a los Pistons de Detroit para cortar una seguidilla de cuatro derrotas.

Keyonte George, base del Jazz de Utah, dispara en el encuentro ante los Pistons de Detroit, el viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tyler Tate)
Keyonte George, base del Jazz de Utah, dispara en el encuentro ante los Pistons de Detroit, el viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tyler Tate) AP

Cade Cunningham, quien sumó 29 puntos y 17 asistencias, falló un tiro disputado al sonar la bocina y sostuvo una larga conversación con los árbitros antes de salir de la cancha. Cunningham logró su mejor marca personal con 13 asistencias en la primera mitad.

Lauri Markkanen anotó 30 puntos y Brice Sensabaugh igualó su mejor marca de la temporada con 20, reemplazando a Ace Bailey, quien se perdió la segunda mitad por una lesión de cadera.

Tobias Harris anotó 16 puntos por los Pistons, quienes perdieron por segunda vez en sus últimos nueve compromisos pese a embocar un 52.2% de sus tiros de campo y encestar 18 de 37 desde la línea de tres puntos.

George robó un pase en la zona trasera y realizó una volcada en solitario para dar al Jazz una ventaja de 129-125 con 1:14 minutos por jugar. Caris LaVert bloqueó a George y Cunningham robó el balón. Los tiros libres de Cunningham empataron el duelo a 129-129.

La mayor ventaja de Utah llegó con 2:34 por jugar en el tercer cuarto, 104-89, después de tres tiros libres de Kevin Love.

Love anotó 11 en el período, cando el Jazz superó a los habitualmente sólidos Pistons por 44-35.

Detroit se recuperó en el cuarto periodo pero no pudo detener a George en la posesión decisiva.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, tienen la segunda mejor defensa de la liga detrás de Oklahoma City, pero tuvieron dificultades contra Markkanen y George.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter