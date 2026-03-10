americateve

Geno Smith volverá a los Jets en canje con los Raiders, según fuente de AP

Los Jets de Nueva York adquirieron al quarterback Geno Smith de los Raiders de Las Vegas Raiders, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el canje el martes.

ARCHIVO - El quarterback Geno Smith de los Raiders de Las Vegas durante un juego contra los Giants de Nueva York, el 28 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker)
ARCHIVO - El quarterback Geno Smith de los Raiders de Las Vegas durante un juego contra los Giants de Nueva York, el 28 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker) AP

Nueva York también recibirá una selección de séptima ronda y enviarán una de sexta a los Raiders en el acuerdo, según la persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque no puede hacerse oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga el miércoles.

Smith regresa a la organización que lo reclutó en la segunda ronda del draft de 2013.

Es probable que Las Vegas tenga la mira puesta en Fernando Mendoza, el quarterback de Indiana de quien ampliamente se espera que los Raiders seleccionen con el número 1 del draft de la NFL. Los días de Smith con los Raiders parecían estar contados mucho antes del canje, incluso si eso significaba dejarlo en libertad.

Ahora, sin embargo, los Raiders obtienen algo a cambio, al sumar más opciones a un botín del draft que incluye 11 selecciones.

Smith esperará reencontrar parte de la magia que tuvo en Seattle, donde reactivó su carrera bajo el entrenador Pete Carroll. Como mariscal de campo, condujo a los Seahawks a tres temporadas ganadoras consecutivas.

Después de que los Raiders contrataron a Carroll el año pasado, uno de sus primeros movimientos fue llevar a Smith a Las Vegas. No funcionó como ninguno de los dos lo había planeado. Smith fue capturado 55 veces detrás de una línea ofensiva inestable y lanzó 17 intercepciones —ambas cifras, las más altas de la liga la temporada pasada.

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

