Geno Smith regresa a Jets, mediante canje con Raiders, dice fuente a la AP

Los Raiders lucían en posición de dar de baja a Smith, titular en un equipo que terminó 3-14 la temporada pasada, con la expectativa de que reclutarán como la primera selección del draft del próximo mes al ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, procedente de Indiana.

En cambio, Las Vegas concretó un intercambio de selecciones de rondas tardías con los Jets, que reciben un reclutamiento de séptima ronda a cambio de ceder uno de sexta ronda.

ESPN informó que los Jets y Smith, de 35 años, acordaron un contrato renegociado, al que le quedaban dos años y 66 millones de dólares.

Una persona con conocimiento del acuerdo indicó que Detroit llegó a un acuerdo en el segundo día de la agencia libre para incorporar al corredor Isiah Pacheco como reemplazo de David Montgomery, una semana después de que los Lions traspasaron al suplente de Jahmyr Gibbs, de cara a la ventana de negociaciones.

Todas las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las transacciones no pueden hacerse oficiales sino hasta este miércoles, el primer día del nuevo año de operaciones de la NFL.

Pacheco pasó sus primeras cuatro temporadas en la rotación de corredores con los Chiefs de Kansas City, que acordaron un contrato de tres años y 45 millones de dólares con el Jugador Más Valioso del Super Bowl, Kenneth Walker III, en las primeras horas de la agencia libre.

A lo largo de cuatro campañas, Pacheco corrió para 2.537 yardas y 14 touchdowns con los Chiefs, ayudándolos a ganar dos Super Bowls.

Montgomery, quien ya no quería jugar detrás de Gibbs, fue enviado a los Texans de Houston a cambio del liniero ofensivo Juice Scruggs, junto con selecciones de cuarta y séptima ronda del draft.

Los Chiefs llegaron también a un contrato de tres años y 24,5 millones de dólares con el exprofundo de Baltimore Alohi Gilman, y a un convenio de dos años y 11 millones de dólares con el receptor Tyquan Thornton, quien se consolidó como quizá su mejor amenaza profunda durante una temporada con foja de 6-11 que puso fin a una racha de 10 años en playoffs.

Gilman cubre una gran necesidad en la mermada secundaria defensiva de Kansas City. El profundo Bryan Cook se dirige a Cincinnati, los Chiefs traspasaron al esquinero Trent McDuffie a los Rams y los también esquineros Jaylen Watson y Joshua Williams firmarán con otros equipos.

Los Packers de Green Bay están haciendo ajustes en la posición de esquinero al incorporar a Benjamin St-Juste, mientras informan a Nate Hobbs de un plan para liberarlo un año después de haberlo firmado por cuatro años y 48 millones de dólares, según dos personas con conocimiento de las decisiones.

St-Juste recibirá un acuerdo de dos años y 10,5 millones de dólares.

Los Packers se quedan con el liniero ofensivo Darian Kinnard, quien aceptó un contrato de un año por hasta 3,75 millones de dólares tras ser titular en cuatro partidos la temporada pasada.

St-Juste estuvo en el campo en alrededor del 35% de las jugadas defensivas de los Chargers la temporada pasada y también realizó contribuciones clave en equipos especiales durante su único año en Los Ángeles. El jugador de 28 años suma dos intercepciones en cinco temporadas; las primeras cuatro las jugó en Washington, tras ser seleccionado en la tercera ronda del draft de 2021.

Hobbs se lesionó una rodilla en el campamento de entrenamiento el año pasado y fue enviado a la banca a mitad de temporada después de dejar a los Raiders para unirse a los Packers. El jugador de 26 años fue titular en cinco partidos en 11 apariciones y registró dos pases defendidos, el número mínimo en su carrera.

Los Packers designarán a Hobbs como una baja posterior al 1 de junio, lo que ahorrará alrededor de 8 millones de dólares en el tope salarial. Hobbs se perdió la derrota en la ronda de comodines ante Chicago y comentó tras la temporada que se rompió el ligamento colateral medial el 27 de diciembre, durante un encuentro contra Baltimore.

Pittsburgh llegó a un acuerdo con el corredor Rico Dowdle por 12,25 millones de dólares y dos años, en lo que será un reencuentro con el nuevo entrenador de los Steelers, Mike McCarthy. Estuvieron juntos en Dallas, donde Dowdle se convirtió en el primer corredor no reclutado de los Cowboys en superar las 1.000 yardas por tierra en la última temporada de McCarthy, en 2024.

Dowdle firmó con Carolina el año pasado y, tras un partido de 206 yardas contra Miami, sumó 183 yardas por tierra y una recepción de touchdown de 36 yardas contra los Cowboys. Dowdle terminó la temporada con 1.076 yardas.

Los Steelers esperan lo que sería un reencuentro mucho más significativo para McCarthy. El quarterback Aaron Rodgers no ha dicho si planea regresar para una 22ª temporada —segunda en Pittsburgh. El jugador de 42 años estuvo con McCarthy durante más de 12 temporadas en Green Bay, y ambos ganaron un Super Bowl en la temporada 2010.

Nueva Inglaterra incorporó a uno de los mejores receptores disponibles, Romeo Doubs, al llegar a un acuerdo con el exjugador de Green Bay por cuatro años y 70 millones de dólares. Los campeones defensores de la Conferencia Americana también añadieron al guardia Alijah Vera-Tucker con un acuerdo de tres años y 42 millones de dólares.

Los Bills de Buffalo y el ala cerrada Dawson Knox acordaron una extensión de contrato por tres años que ahorrará dinero bajo el tope salarial. El jugador, en su séptima temporada, entraba al último año de su acuerdo e iba a representar 17 millones de dólares contra el tope de Buffalo.

Los Giants de Nueva York tienen un acuerdo con el esquinero Greg Newsome tras perder al titular Cor'Dale Flott, quien se fue a Tennessee el primer día de negociaciones para agentes libres. Nueva York también tiene un acuerdo con el profundo Ar’Darius Washington, el tercer jugador en seguir al nuevo entrenador John Harbaugh desde Baltimore, después del ala cerrada Isaiah Likely y el pateador All-Pro Jordan Stout.

Los Cowboys de Dallas sumaron un profundo por segundo día consecutivo al pactar con P.J. Locke, y también incorporaron al tackle defensivo Otito Ogbonnia.

Locke pasó sus primeras seis temporadas con Denver, lo que incluyó tiempo con el nuevo coordinador defensivo de Dallas, Christian Parker. Los Cowboys incorporaron a Jalen Thompson, quien estaba con Arizona, el primer día de la agencia libre.

Cleveland y el linebacker Quincy Williams acordaron por dos años y hasta 17 millones de dólares. El acuerdo reúne a Williams con el nuevo coordinador defensivo de los Browns, Mike Rutenberg, quien fue entrenador de linebackers de los Jets de 2021 a 2024.

Los Browns están renovando al liniero ofensivo Teven Jenkins, quien jugó los 17 partidos la temporada pasada y fue titular en cuatro encuentros como guardia derecho.

Minnesota retiene al long snapper Andrew DePaola, dos veces All-Pro. El jugador de 38 años se encamina a su séptima temporada con los Vikings. DePaola es el único long snapper en llegar a tres Pro Bowls consecutivos (2022-24).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP