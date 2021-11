Ciertamente, la música pop tiende a estar dirigida a los adolescentes, pero los nominados el martes a grabación del año van de los 18 gasta los 95 años de edad, con nombres que familias multigeneracionales reconocerán. Tony Bennett, el mayor del grupo y ganador de 18 premios Grammy, está nominado con Lady Gaga por su versión de “I Get a Kick Out of You”. Los ídolos suecos del grupo ABBA tampoco se duermen en los laureles. Los cuatro septuagenarios escandinavos recibieron su primera nominación al Grammy por su canción de regreso “I Still Have Faith In You”. Quizás abuelos y nietos disfrutarán juntos del Grammy este año.