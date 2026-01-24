General de mayor rango de China, investigado en la última purga militar

ARCHIVO - El general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Central del Ejército de China, durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, China, el 5 de marzo de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo) AP

Zhang Youxia, el más veterano de los dos vicepresidentes de la poderosa Comisión Militar Central, es la última figura en caer en una prolongada purga en la jerarquía militar.

Los analistas creen que las depuraciones están pensadas tanto para reformar el ejército como para garantizar la lealtad al presidente, Xi Jinping, quien también preside la comisión militar. Forman parte de una campaña más amplia contra la corrupción que ha castigado a más de 200.000 funcionarios desde que Xi llegó al poder en 2012.

Otro miembro de la comisión, Liu Zhenli, también está siendo investigado por el gobernante Partido Comunista, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Liu es el jefe de personal del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la Comisión. La Comisión es el principal órgano militar del país.

El comunicado no ofreció detalles sobre las presuntas irregularidades cometidas.

Zhang, de 75 años, se unió al Ejército Popular de Liberación en 1968 y es general de las fuerzas terrestres.

El Partido Comunista expulsó al otro vicepresidente de la comisión, He Weidong, en octubre y lo reemplazó con Zhang Shengmin, miembro de la Comisión.

En 2024, el partido expulsó a dos exministros de Defensa por cargos de corrupción.

La Casa Blanca publicó el viernes una nueva Estrategia de Defensa Nacional, en la que reconoce a China como una potencia militar que, según sostiene, debe ser disuadida de dominar a Estados Unidos o sus aliados.

"Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial", indicó el reporte. "Más bien, una paz decente, en términos favorables para los estadounidenses pero que China también pueda aceptar y vivir bajo ellos, es posible".

