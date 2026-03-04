americateve

Gendarme argentino liberado por Venezuela pide la excarcelación de más extranjeros

Buenos Aires (AP) — Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue recientemente liberado tras estar detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, pidió el miércoles a la comunidad internacional que luche por la excarcelación de una veintena de extranjeros que permanecen en el penal donde estuvo encerrado.

El oficial de la Gendarmería argentina Nahuel Gallo se marcha tras dar una rueda de prensa días después de ser liberado de una prisión venezolana en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Gallo, quien fue liberado el domingo luego de permanecer 448 días en un penal situado en las afueras de Caracas, señaló en una rueda de prensa que no se sentirá libre hasta que 24 extranjeros recuperen la libertad. “Mi mente sigue presa”, sostuvo Gallo en la sede de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires. El gendarme estaba acompañado por el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de esa fuerza que actúa como una policía de fronteras, Claudio Brilloni.

Gallo también exhortó a la comunidad internacional que no olvide la situación de Venezuela en medio de los múltiples conflictos globales.

El gendarme estuvo detenido en el penal El Rodeo I, que definió como "un lugar de bastante tortura psicológica y con situaciones no muy gratas para contar en este momento...No puedo contar todavía las atrocidades que hicieron”. Gallo, que está en pareja con una venezolana con la que tiene un hijo, dijo que pensar en él lo ayudó a mantenerse vivo.

El mismo día que Gallo se refería a su experiencia, se conoció que un juez federal argentino lo citó a declarar como testigo en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, quien fue depuesto durante la incursión militar del 3 de enero comandada por Estados Unidos.

Su caída llevó al poder a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo cuyo gobierno fue promulgada a fines de febrero la Ley de Amnistía, tras lo cual más de 3.200 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión han recuperado su libertad plena.

La citación del juez Ramos a la cual tuvo acceso The Associated Press señala que, como testigo, Gallo “podría aportar su conocimiento" sobre los hechos denunciados y para “reforzar el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”.

La fecha de la audiencia aún no está fijada. El juzgado le pidió a la Gendarmería un informe que detalle si Nahuel “se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento” y si está bajo alguna “obligación de guardar secreto de la cual deba ser relevado previamente”.

Desde que llegó a Argentina, Gallo fue sometido a distintos estudios médicos y permanece en observación en la sede de la Gendarmería. El hombre aseguró que se encuentra bien de salud. “Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy en el (Edificio) Centinela, que es mi casa”, afirmó.

La detención

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia, mientras se encontraba de licencia para visitar a su familia en ese primer país. El gendarme fue arrestado bajo acusaciones de espionaje.

El fiscal general de Venezuela en ese entonces, Tarek William Saab, sostuvo que Gallo “había intentado ingresar irregularmente” al territorio venezolano, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. Además, lo acusó de estar relacionado con “grupos de ultraderecha internacional”. Por su parte, el gobierno argentino dijo que el gendarme había viajado para visitar a su pareja y a su hijo.

Desde el mediodía del domingo comenzaron a circular versiones que afirmaban que Gallo había sido liberado y que regresaría a Argentina. Horas más tarde, el canciller Quirno lo confirmó.

El gendarme viajó al país en un avión gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que difundió un comunicado en el que agradeció la colaboración de la presidenta Rodríguez. La participación de la AFA en las gestiones generó críticas del gobierno argentino, que cuestionó el rol de la entidad en la negociación.

FUENTE: AP

