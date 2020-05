GE vende su centenario negocio de bombillas a Savant Systems

La transacción incluye un acuerdo de licencia a largo plazo para usar la marca GE.

GE Lighting existe desde hace unos 130 años. General Electric Co. fue producto de la fusión de Edison Electric Co. y de Thomson Houston Co. el 15 de abril de 1892, según el sitio web de GE.

GE Lighting conservará su sede en Cleveland y sus más de 700 empleados pasarán a Savant.

La transacción quedará consumada a mediados de año, según las previsiones.