GB: Denuncian fiestas en residencia del primer ministro

Associated Press

Associated Press

La policía dijo el sábado que estaba al tanto de “extensos reportes” de “presuntas violaciones a las regulaciones de protección para la salud” en el edificio oficial en noviembre y diciembre del año pasado. Agregó que, aunque no acostumbraba investigar rutinariamente infracciones “en retrospectiva” a las regulaciones del COVID-19, estaba considerando las denuncias.

El periódico dijo que en cada evento había entre 40 y 50 personas apretadas en un cuarto.

“Si estos eventos sí se llevaron a cabo, implica que hay una ley para el gobierno y otra para todos los demás”, indicó el legislador del partido Laborista Barry Gardiner.

Johnson no ha negado que se realizaran los eventos, pero dijo que no se violó ninguna norma, aunque no entró en detalles cuando fue presionado.