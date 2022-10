Gauff y Pegula no dejan que la diferencia de edad les afecte

“Realmente no nos percatamos de la diferencia de edad hasta que surgen ciertas conversaciones”, admitió Gauff. “Definitivamente hay una división generacional”.

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Coco Gauff y Jessica Pegula tiene una diferencia de edad de una década y que no importa cuando se trata de jugar tenis, pero ciertamente crea una barrera cuando se trata de TikTok.

Gauff y Pegula se juntaron brevemente en el 2021 y terminaron con foja de 0-2 antes de prosperar en el 2022 con tres títulos y siendo finalistas en el Abierto de Francia en junio. Gauff alcanzó el primer puesto de la clasificación en dobles en agosto y actualmente se ubica segunda, un puesto arriba de Pegula.

El nivel de comfort entre ellas en la cancha y en la vida real es mejor cuando Gauff no se refiere con frases de redes sociales en sus discusiones.

Especialmente en referencia a videos de TikTok.

“Me ve y me dice: ‘¿Qué?’ Y le digo, ‘¿Nunca lo has visto?' Me contesta, ‘No’”, explicó Gauff.

“Entonces”, agregó. “Se vuelve extraño”.

Hasta que Gauff saca su teléfono y le enseña de qué habla y "entonces todo tiene sentido”, asegura.

Pegula, cuya más reciente victoria fue ante Sakkari en la final del Abierto de Guadalajara el 23 de octubre, lo llamó un “premio y una inyección de confianza para mi” estar en este torneo con las mejores ocho jugadoras y ocho mejores equipos de dobles.

Gauff es la estadounidense más joven que clasifica a las Finales de la WTA desde 1994 y cree que ese logro “demuestra su mejoría”.

