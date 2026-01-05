Gauff aclara comentarios sobre fans del tenis estadounidense en la United Cup

Coco Gauff devuelve ante Belinda Bencic durante un partido en el Abierto de China, el 30 de septiembre de 2025, en Beijing. (AP Foto/Mahesh Kumar A) AP

Gauff perdió los primeros cinco juegos de su duelo contra la española Jessica Bouzas Maneiro en Perth y acabó sucumbiendo 6-1, 6-7 (3), 6-0 ante la 42 del escalafón.

Esto le dio a España una ventaja de 1-0 sobre el campeón defensor Estados Unidos en el Grupo A. Pero luego Taylor Fritz salvó un punto de partido al llevarse el triunfo en el partido de individuales masculino y Gauff se combinó con Christian Harrison en el dobles mixto para asegurar la victoria de los estadounidenses.

“Voy a aclarar porque la gente está sacando esto de contexto”, dijo Gauff en la publicación en redes sociales de la mañana antes del partido, refiriéndose al comentario de “peor” que hizo anteriormente en el torneo al comparar el apoyo a los jugadores de países más pequeños con el tipo de apoyo que reciben los jugadores estadounidenses en el extranjero.

“Los de países más pequeños vienen con sus colores y banderas y está claro a quién están apoyando”, dijo Gauff en su publicación. “Solo estaba hablando desde mi perspectiva. Entiendo el aspecto financiero de las cosas y sé que el tenis no es accesible para todos, fue más un comentario para aquellos que ya están asistiendo y cómo desearía que fueran tan apasionados como los de otros países”.

Gauff, de 21 años y campeona de dos torneos de Grand Slam, dijo que sus comentarios iniciales fueron en respuesta a una pregunta en una conferencia de prensa.

“Me preguntaron y fue simplemente una observación que noté sobre otros países frente al mío, eso es todo”, dijo. "Sin embargo, estoy agradecida por cualquier apoyo, no importa cuán grande o pequeño sea".

En un clip de la conferencia de prensa publicado en X, Gauff dijo: “Siento que definitivamente somos los peores en el tenis cuando se trata de eso”.

Agregó que en torneos de equipos anteriores notó que los jugadores de otros países reciben mayor aliento de sus seguidores que los tenistas estadounidenses, pero atribuyó eso a que los fanáticos del deporte en Estados Unidos tienen tantos equipos y deportistas exitosos a los que alentar.

Cuartos de final

Estados Unidos quedó 2-0 tras las victorias sobre España y Argentina y se clasificó a los cuartos de final.

Fue un duelo reñido contra España. Con dolor rodilla, Fritz se apuntó una victoria 7-6 (4), 3-6, 7-6 (6) sobre Jaume Munar, 38 del ranking.

Gauff y Harrison ganaron el dobles por 7-6 (5), 6-0 y terminaron la sesión firmando autógrafos y posando para fotografías con los fanáticos, incluidos algunos que ondeaban banderas estadounidenses.

En una conferencia de prensa posterior, se le preguntó a Gauff si la reacción a sus comentarios en las redes sociales la había afectado en su juego.

“No”, dijo. “Y no creo que fuera una acumulación. Solo estaba tratando de aclarar lo que quise decir. Escribí todo lo que tenía que decir sobre eso".

FUENTE: AP