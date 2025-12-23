americateve

Gasolina en EEUU a su precio más bajo de este año

La gasolina en Estados Unidos estuvo en diciembre a su precio más bajo de todo el año, anunció la asociación de automovilistas AAA.

Una persona le echa gasolina a su carro en Littleton, Colorado, el 30 de noviembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski)
El promedio nacional para la gasolina sin plomo se ha mantenido por debajo de los 3 dólares desde el 2 de diciembre, cayendo a su nivel más bajo de aproximadamente 2,85 por galón el lunes.

Esa cifra ha subido ligeramente desde entonces, situándose más cerca de 2,86 dólares por galón el martes, pero en general, los consumidores que se dirigen a la carretera antes de las vacaciones de Navidad probablemente seguirán viendo precios moderados.

Como siempre, algunos estados tienen promedios más baratos que otros, debido a factores que van desde el suministro de refinerías cercanas hasta los requisitos locales de combustible. Hawai tuvo el promedio más alto de aproximadamente 4,44 dólares por galón el martes, según AAA, seguido de 4,30 en California y 3,92 en Washington. Mientras tanto, Oklahoma tuvo el promedio más bajo de aproximadamente 2,30 dólares por galón, seguido de casi 2,42 tanto en Arkansas como en Iowa.

A nivel nacional, la gasolina sin plomo ha bajado más de 18 centavos en comparación con esta época del año pasado, y 21 centavos desde hace un mes. Hasta ahora, AAA dice que los precios vistos este mes marcan el diciembre más barato para los precios de la gasolina desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 sacudió la economía.

La organización de viajes señala que los precios más bajos de este mes llegan mientras el suministro sigue siendo fuerte. El petróleo crudo, el ingrediente principal de la gasolina, también ha estado a un nivel relativamente moderado, con el West Texas Intermediate permaneciendo por debajo de los 60 dólares por barril durante la mayor parte de diciembre.

La baja de precios es bienvenida para los consumidores que han estado sintiendo precios más altos en otras partes de sus presupuestos, desde comestibles hasta regalos navideños, en medio de la inflación continua y los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones extranjeras.

Los datos del gobierno mostraron que los precios al consumidor se enfriaron en noviembre, aumentando solo un 2,7% respecto al año anterior. Pero la inflación interanual aún se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y los economistas advirtieron rápidamente que las cifras del mes pasado eran sospechosas debido a retrasos y posibles distorsiones por el cierre federal de 43 días.

La mayoría de los estadounidenses han continuado expresando enojo y frustración por el alto costo de vida, así como por un mercado laboral incierto. El martes, el Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor cayó en diciembre a su nivel más bajo desde abril.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

