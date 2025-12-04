americateve

Gary Sánchez destaca en triunfo de Gigantes sobre Toros en Dominicana

El veterano de las Grandes Ligas Gary Sánchez brindó una sólida actuación ofensiva para guiar el jueves a los Gigantes del Cibao a una victoria por 7-5 sobre los Toros del Este en la Liga Dominicana de Béisbol.

Sánchez, con 11 temporadas de experiencia en las mayores y quien jugó para Baltimore en 2025, actualmente es agente libre. El jueves bateó de 4-2, con un doble y dos carreras remolcadas. Deyvison De Los Santos añadió otro doble productor de dos anotaciones.

En Santiago de los Caballeros, Jerar Encarnación bateó de 4-2 con una carrera anotada y otra producida, mientras que Aderlin Rodríguez se fue de 4-1 con una empujada, en la victoria de las Águilas Cibaeñas por 4-1 sobre los Leones del Escogido.

A media temporada, Santurce ratifica su liderato en Puerto Rico

Los Cangrejeros de Santurce derrotaron 8-4 a los Indios de Mayagüez para ratificar su liderato, justo cuando el calendario de la campaña regular alcanzó sus primeros 20 de 40 encuentros programados en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Roy Morales bateó de 3-2 con una carrera anotada y dos producidas, mientras que Henry Ramos se fue de 4-3 con un doble, dos anotadas y una empujada.

En Caguas, Harrison Francis lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carrera, con cinco ponches, y Luis Vázquez conectó un jonrón solitario en el quinto episodio para darles a los Criollos una victoria por 1-0 sobre los Leones de Ponce.

Los Senadores de San Juan derrotaron 5-1 a los Gigantes en Carolina. Calvin Estrada bateó de 3-2 con una carrera producida y Randal Díaz se fue de 5-2 también con una empujada.

Águilas remontan para vencer a Tiburones en Venezuela

Las Águilas del Zulia armaron una rebelión de cinco anotaciones en la parte alta de la novena entrada para remontar una pizarra adversa y derrotar por 8-5 a los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

José Pirela empujó dos carreras con un doble y Ángelo Castellano conectó un jonrón de dos anotaciones.

En Caracas, Hernán Pérez bateó de 4-3 con dos carreras producidas, y Herlis Rodríguez se fue de 4-2 con un doble, un triple y dos anotadas, en la victoria de los Caribes de Anzoátegui por 5-1 sobre los Leones locales.

Los Bravos de Margarita vencieron 6-2 a los Cardenales de Lara en Porlamar. Breyvic Valera bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y una producida, y Wilson García conectó de 4-2 con una anotada y una remolcada.

En Valencia, Bryan Mata lanzó seis entradas en blanco, permitiendo apenas un imparable y ponchando a siete rivales, para guiar a los Navegantes del Magallanes a un triunfo por 7-0 sobre los Tigres de Aragua.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

