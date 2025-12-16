Gary Sánchez despierta y Gigantes mantienen opciones en Dominicana

En el primer encuentro del día, el veterano de Grandes Ligas Gary Sánchez conectó un doble como bateador emergente, remolcando dos anotaciones para destacarse en la victoria de los Leones del Escogido por 8-1 sobre los Toros.

En el segundo compromiso, Sánchez volvió a ser figura al irse de 3-2 con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Luis García Jr. tuvo una jornada perfecta al batear de 4-4 con un jonrón y dos remolcadas, en la victoria de los Leones por 11-8.

En San Pedro de Macorís, Ismael Mungía tuvo una noche inspirada y las Estrellas Orientales barrieron a los Tigres del Licey en su doble cartelera, para meterse de lleno en la disputa por uno de los tres boletos disponibles para la postemporada.

A primera hora, Mungía conectó un sencillo remolcador de dos carreras para romper el empate en el séptimo episodio y guiar a las Estrellas a una victoria por 4-2. Más tarde, el propio Mungía igualó el encuentro con un sencillo en el octavo capítulo y negoció una base por bolas con las bases llenas en el décimo, impulsando la carrera del triunfo en la victoria por 4-3 de los peninsulares..

En Santo Domingo, los Leones y las Águilas Cibaeñas dividieron honores en su doble tanda. En el primer duelo, José Marmolejos remolcó dos carreras con un doble como bateador emergente en el séptimo episodio, y los Leones se impusieron por 8-5.

En el segundo encuentro, los líderes del circuito y únicos clasificados hasta el momento a la postemporada tomaron revancha y se impusieron por 5-2, apoyados en una sólida labor de su abridor Jorge Tavárez, quien permitió apenas una carrera en cinco entradas de labor.

Con sólo seis juegos restantes en el rol regular, las Águilas lideran la tabla y ya están clasificadas con récord de 30-14. Les siguen los Toros (25-19), Estrellas (20-25), Leones (20-25), Gigantes(19-25) y Tigres (19-25).

Leones superan a Cangrejeros y asaltan la cima en Puerto Rico

Los Leones de Ponce resistieron una bravía reacción de cuatro carreras en el noveno episodio por parte de los líderes Cangrejeros de Santurce, y se llevaron una victoria por 6-5, para reducir a sólo juego y medio la distancia que los separa en la lucha por la cima de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Bryant Salgado lanzó siete entradas en las que apenas permitió dos imparables y una carrera para acreditarse la victoria. A la ofensiva destacaron Matthew Batten, quien bateó de 4-3 con un doble, un jonrón y tres carreras producidas, y Matt Bottcher, de 5-2 con dos empujadas.

En San Juan, Onix Vega bateó de 4-2 con dos cuadrangulares y tres carreras producidas, mientras que Gruyan Torres aportó dos empujadas, para encabezar a los Criollos de Caguas en su victoria por 7-4 sobre los Senadores de San Juan.

En Carolina, Ashton Goudeau lanzó cinco entradas sin permitir carreras y Emmanuel Rivera impulsó la única anotación del encuentro con un sencillo en la primera entrada, para darles a los Indios de Mayagüez una victoria por 1-0 sobre los Gigantes de Carolina.

Con 3 imparables de Acuña Jr., Tiburones doblegan a Tigres en Venezuela

El estelar jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., volvió a tener una destacada actuación ofensiva para colaborar en la victoria de los Tiburones de La Guaira por 10-9 sobre los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Acuña Jr. jugó en el jardín derecho y se fue de 5-3, con dos bases robadas, dos carreras anotadas y una producida. El encuentro se definió con un sencillo remolcador de Alcides Escobar, que rompió el empate en la parte alta del noveno episodio.

En Caracas, Aldrem Corredor bateó de 5-4 con un doble, un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que José Rondón se fue de 4-2 con un doble, un jonrón y dos empujadas, para encabezar la ofensiva de los Leones locales en su triunfo por 8-7 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Los Cardenales de Lara doblegaron 13-6 a las Águilas de Zulia dn Barquisimeto. Ildemaro Vargas tuvo una gran noche al batear de 5-4 con un jonrón y tres carreras producidas, Jesús Bastidas se fue de 5-2 con cuadrangular y tres remolcadas, y Alejandro Mejía añadió dos imparables, también con jonrón y tres empujadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP