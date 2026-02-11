americateve

Gary Sánchez acuerda contrato de 1,75 millones por un año con los Cerveceros, según fuente AP

El veterano catcher Gary Sánchez llegó a un acuerdo para firmar por un año y 1,75 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, informó el miércoles a The Associated Press una persona familiarizada con la situación.

ARCHIVO - Foto del sábado 21 de junio del 2025, el dominicano Gary Sánchez de los Orioles de Baltimore reacciona tras batear un sencillo en la octava entrada ante los Yankees de Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray, Archivo)
ARCHIVO - Foto del sábado 21 de junio del 2025, el dominicano Gary Sánchez de los Orioles de Baltimore reacciona tras batear un sencillo en la octava entrada ante los Yankees de Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray, Archivo) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. The New York Post informó primero sobre el acuerdo.

El pelotero dominicano de 33 años, jugó para los Cerveceros en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embase de .307, 11 jonrones y 37 carreras impulsadas en 89 juegos, como suplente del receptor venezolano William Contreras, dos veces All-Star, y con algo de tiempo de juego como bateador designado.

Sánchez, dos veces elegido al Juego de Estrellas, pasó el año pasado con los Orioles de Baltimore y bateó para .231 con un porcentaje de embasarse de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 juegos.

Sánchez ha bateado para .224 con un porcentaje de embasarse de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 juegos de temporada regular en su carrera con Yankees de Nueva York (2015-21), los Mellizos de Minnesota (2022), Mets de Nueva York (2023), Padres de San Diego (2023), Cerveceros y Orioles.

Quedó segundo detrás de Michael Fulmer, de Detroit, en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2016. Sánchez integró los equipos All-Star de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.

Antes de este movimiento, los únicos receptores en el roster de 40 jugadores de Milwaukee eran Contreras y el prospecto de 23 años Jeferson Quero, quien no ha aparecido en un juego de Grandes Ligas.

Los Cerveceros también firmaron el mes pasado al receptor Reese McGuire con un contrato de ligas menores y una invitación al campamento de Grandes Ligas. McGuire, que cumple 31 años el 2 de marzo, bateó para .226 con un porcentaje de embasarse de .245, nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en 44 juegos con los Cachorros de Chicago la temporada pasada.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

