Gary O'Neil lleva al Estrasburgo a la victoria 2-uno sobre el Metz en su debut en la Ligue uno

Gary O'Neil debutó con el pie derecho en la liga francesa como técnico de Estrasburgo, llevando al equipo el domingo a la victoria 2-1 sobre su rival local Metz.

Gary ONeil, técnico de Wolverhampton, durante el partido contra West Ham en la Liga Premier, el 9 de diciembre de 2024. (AP Foto/Dave Shopland)
Gary O'Neil, técnico de Wolverhampton, durante el partido contra West Ham en la Liga Premier, el 9 de diciembre de 2024. (AP Foto/Dave Shopland) AP

O'Neil, quien comenzó su mandato con una cómoda victoria en un club de cuarta división para alcanzar los octavos de final de la Copa de Francia el fin de semana pasado, fue nombrado a principios de este mes como sucesor de Liam Rosenior, quien se fue a Chelsea.

Estrasburgo no había ganado en sus últimos cinco partidos de liga y la victoria elevó al equipo de O'Neil al séptimo lugar en la clasificación. Metz permaneció en el último lugar, con 12 puntos en 18 partidos.

Diego Moreira puso a los anfitriones al frente a los 12 minutos, pero Estrasburgo no mantuvo su ventaja por mucho tiempo. Gauthier Hein igualó de penal a los 24. El delantero Martial Godo anotó el gol de la victoria justo antes del descanso.

La salida de Rosenior provocó que los hinchas se pusieran en contra del modelo de propiedad de múltiples clubes, en medio de llamados a la dimisión del presidente Marc Keller. Estrasburgo ha sido propiedad del consorcio dueño de Chelsea, BlueCo, desde 2023. Algunos aficionados de Estrasburgo protestaron nuevamente contra la estructura de propiedad el domingo desplegando pancartas hostiles en el estadio.

A merced de su décima victoria consecutiva en todas las competiciones, Lens se mantuvo el sábado en la clasificación de la Ligue 1. Lens derrotó 1-0 a Auxerre y sigue un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain.

El PSG jugó el viernes como antesala a su compromiso de la Liga de Campeones de la próxima semana contra Sporting Lisboa, y doblegó 3-0 a Lille.

El Olympique de Marsella, tercero en la tabla, venció 5-2 a Angers antes de un enfrentamiento de la Liga de Campeones contra Liverpool la próxima semana.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

