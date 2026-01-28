americateve

Ganancias de Tesla caen al nivel más bajo desde la pandemia

NUEVA YORK (AP) — Las ganancias anuales de Tesla cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia hace cinco años, debido a que los boicots afectaron sus ventas y perdió el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo ante un rival chino.

ARCHIVO - Un Tesla modelo Y y otros vehículos Tesla en un concesionario de Kennesaw, Georgia, el miércoles 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Mike Stewart/Archivo)
ARCHIVO - Un Tesla modelo Y y otros vehículos Tesla en un concesionario de Kennesaw, Georgia, el miércoles 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Mike Stewart/Archivo) AP

La compañía dirigida por Elon Musk informó el miércoles que las ganancias netas del año pasado cayeron 46% a 3.800 millones de dólares. Fue el segundo año consecutivo con una fuerte caída en las ganancias. El descenso se produjo a pesar de la introducción de modelos más económicos y de la promesa de Musk de mantenerse enfocado en la empresa después de una incursión en la política de Estados Unidos.

Aun así, los inversores de Tesla han mantenido la fe en Musk. Las acciones han subido 9% en el último año.

Musk ha estado instando a los inversores a centrarse menos en las ventas de automóviles y más en lo que él considera un brillante nuevo futuro de robotaxis que transportarán a millones de personas en autos sin necesidad de conductores, ni siquiera volantes, y de robots que se encargarán de regar las plantas y cuidar a los ancianos. Se espera que los inversores y analistas escuchen más de esos planes en una conferencia telefónica más tarde el miércoles.

Para el cuarto trimestre del año pasado, las ganancias netas de Tesla cayeron 61% a 840 millones de dólares, o 24 centavos por acción. Excluyendo cargos únicos, las ganancias netas totalizaron 50 centavos por acción, en comparación con el pronóstico de los analistas de 45 centavos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

