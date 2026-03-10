americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Galatasaray vence 1-0 a Liverpool en octavos de final de la Liga de Campeones

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del fútbol europeo en la Liga de Campeones.

Mario Lemina celebra tras anotar el gol de Galatasaray en la victoria 1-0 ante Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)
Mario Lemina celebra tras anotar el gol de Galatasaray en la victoria 1-0 ante Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra) AP
Jamal Musiala festeja tras marcar el sexto gol del Bayern Múnich ante el Atalanta en un partido de la Liga de Campeones, disputado el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Luca Bruno)
Jamal Musiala festeja tras marcar el sexto gol del Bayern Múnich ante el Atalanta en un partido de la Liga de Campeones, disputado el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Luca Bruno) AP

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul el martes le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR anuló un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

Lemina cabeceó el balón a la red desde corta distancia después de que Osimhen lo peinara hacia el arco tras un tiro de esquina.

Más tarde, el campeón español Barcelona visitaba a Newcastle.

Cinco veces campeón de Europa, el Barcelona no se consagra en la Liga de Campeones desde 2015 y ha tenido que soportar que su acérrimo rival Real Madrid ha dominado la competición.

Flick conquistó el título español la temporada pasada, pero su equipo fue eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones. Esta vez busca mejorar ese resultado.

Además, el Bayern Múnich visita a Atalanta y el Atlético de Madrid recibe a un Tottenham que lucha por evitar el descenso de la Liga Premier.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter