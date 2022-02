Ministro reconoce rol crucial de GAESA y el profundo malestar que generan las tiendas MLC

En referencia a las sanciones de Estados Unidos sobre el conglomerado militar cubano, controlado por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja , exyerno del Raúl Castro, Gil se refirió a "los constantes ataques al sistema empresarial de las FAR para tratar de desacreditarlo, para decir que son para el aparato represivo de la dictadura"

“ ¿Por qué cortaron las remesas, el bloqueo? Porque saben que esa medida ayudaba a la economía o ayuda. Fueron arriba de las remesas bajo el argumento absurdo de que esa remesa, ese dinero se lo roban los militares cubanos para reprimir al pueblo cubano y para sostener la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Quién se cree eso? No se lo cree nadie en Cuba con sentido, con juicio”, dijo el viceprimer ministro.

“Nosotros comprendemos la genuina preocupación de personas revolucionarias, comprometidas con nuestro proceso revolucionario, que tienen opiniones, que consideran que no somos totalmente justos. Pero pedimos comprensión una vez más a nuestro pueblo. Esto, en estos minutos, es una tabla de salvación”, dijo el ministro en relación a los establecimientos, donde solo se puede comprar por medio de una tarjeta que se recarga con divisas internacionales en el sistema financiero del gobierno.

Para muchos es una falta de respeto a los trabajadores cubanos que reciben su salario en pesos. También porque en un inicio se dijo que ofertarían "productos de alta y media gama" y ahora muchos productos de primera necesidad sólo se ofertan en estas tiendas, en expansión en todas las regiones del país.

“Esto desde lo más hondo de nuestros sentimientos, no persigue absolutamente ningún objetivo de humillar a la familia cubana, de herir a nuestros niños, de herir a nuestras madres, de que nosotros lo que pudiéramos hacer en una moneda lo hacemos en otro en la cual no pagamos los salarios”, dijo el titular de Economía en reconocimiento del profundo descontento popular generado por estas tiendas.

“Todas esas ganancias se revierten 100% en ofertas en pesos cubanos para nuestro pueblo. A la vez que reconocemos que es una cuestión excepcional que está viviendo el país, trasladamos con total transparencia que es una medida que no podemos prescindir de ella. Tenemos que mantenerla en tanto la economía no logre un nivel de recuperación y no le damos a nuestro peso cubano un verdadero poder de comprar”, dijo.

Desde La Habana del emprendedor Ángel Marcel Rodríguez Pita dijo a Radio Martí que el ministro mintió en cadena nacional.

“Se dijo que no iban a desaparecer los productos que en moneda nacional se estaban ofertando en las tiendas que anteriormente vendían en CUC. Hoy en día todos los productos que se ofrecen son los mismos productos que se vendían antes en CUC, que luego pasaron a venderse en CUP (pesos cubanos), que parecieron desaparecer y resulta ser que estaban almacenados y que un día comenzaron a venderlos en MLC. Es decir, qué ambigüedad puede tener este hombre en decir esta mentira. Porque esto es una gran mentira en cadena nacional. Esto es una burla. Esto es una burla. Como si la historia, como si lo que pasó hace un año nadie se acordara".

En su defensa de las tiendas en divisa el titular de Economía dijo que los dirigentes son parte del pueblo: “Nosotros somos cubanos de a pie. Aquí nadie cayó en un paracaídas. Aquí todo el mundo cogió guaguas, ha montado bicicletas, ha hecho colas. Nosotros todos nacimos con la Revolución y hemos pasado el Periodo Especial. Somos cubanos de a pie y sabemos que no es una medida popular y que no le resuelve los problemas a todo el mundo de manera directa. Pero de manera indirecta todos los cubanos de a pie nos beneficiamos de esa medida porque de alguna manera nos llegan productos en pesos que tienen como fuente de financiamiento esas tiendas en MLC”.

La periodista cubana Yoani Sánchez dijo que si se pudiera hacer una encuesta independiente en Cuba, para conocer a las personas con menor popularidad de toda la isla, a las más repudiadas por la población, en ese listado estaría el nombre del ministro de Economía.

“Alejandro Gil se ha incluido en los cubanos de a pie, dice que también ha subido los ómnibus, a las guaguas repletas, que cada día tiene que enfrentarse a dificultades y claro, nadie le cree, porque sabemos la desconexión inmensa que hay entre la clase dirigente cubana y el día a día en esta isla", declaró la directora del diario digital 14ymedio.





