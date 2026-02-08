Gabinete de seguridad de Israel aprueba medidas para reforzar el control en Cisjordania

Una mujer palestina pide acceso a su casa a soldados israelíes durante una incursión militar en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, el lunes 19 de enero de 2026. (AP Foto/Mahmoud Illean) AP

La oficina del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunció en un comunicado las decisiones que facilitarían que los colonos judíos obliguen a los palestinos a ceder tierras, añadiendo que “continuaremos enterrando la idea de un estado palestino”.

Yonatan Mizrachi, investigador del grupo de vigilancia israelí antiasentamientos Peace Now, calificó la decisión como “muy significativa”. Agregó que la decisión aún requiere la aprobación del comandante superior de Israel para Cisjordania.

El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó la decisión en un comunicado como “peligrosa” y un “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de asentamientos” y la confiscación de tierras. Hizo un llamado a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU para que intervengan de inmediato.

El ministerio de relaciones exteriores de Jordania condenó la decisión, que, dijo, estaba “destinada a imponer una soberanía israelí ilegal” y a afianzar los asentamientos. El grupo rebelde Hamás instó a los palestinos en Cisjordania a “intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos”.

La decisión fue anunciada pocos días antes de la reunión prevista entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington para hablar sobre Irán y otros asuntos.

Entre las medidas anunciadas el domingo está la cancelación de una prohibición sobre la venta de tierras de Cisjordania a judíos israelíes, la desclasificación de los registros del catastro de tierras de Cisjordania para facilitar la adquisición de tierras, la transferencia a las autoridades israelíes de la planificación de la construcción en sitios religiosos y otros lugares sensibles en la volátil ciudad de Hebrón, y permitir que Israel aplique las leyes de asuntos ambientales y arqueológicos en áreas administradas por palestinos.

Las medidas también revivirían un comité que permitiría que el estado de Israel realice compras “proactivas” de tierras en el territorio, “un paso destinado a garantizar reservas de tierras de asentamientos para las generaciones venideras”.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, Peace Now calificó la decisión como un intento de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia una enorme apropiación de tierras en Cisjordania”. De forma notable, dijo, las autoridades israelíes podrán demoler construcciones en áreas controladas por palestinos si las consideran perjudiciales para el patrimonio o el medio ambiente.

Cisjordania está dividida entre una sección controlada por Israel donde se encuentran los asentamientos y secciones que equivalen al 40% del territorio donde la Autoridad Palestina tiene autonomía.

A los palestinos no se les permite vender tierras de forma privada a israelíes. Los colonos pueden comprar casas en tierras controladas por el gobierno de Israel.

A la pregunta sobre las afirmaciones de los colonos de que el sistema actual es discriminatorio contra los judíos, Mizrachi de Peace Now dijo que todo el sistema en Cisjordania discrimina a los palestinos, quienes no pueden votar en las elecciones israelíes y enfrentan represiones militares y restricciones de viaje por parte de Israel.

Más de 700.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, territorios de los que Israel despojó a Jordania en 1967 y que los palestinos buscan para un futuro estado. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Smotrich, que anteriormente era un incendiario líder colono y en la actualidad se desempeña como ministro de Finanzas, ha recibido autoridad a nivel de gabinete sobre las políticas de asentamientos y ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.

El grupo de colonos Regavim elogió en un comunicado la decisión del domingo, diciendo que protegería los sitios patrimoniales en Cisjordania y “por fin” haría que el registro de tierras sea accesible y transparente.

En diciembre, el gabinete israelí aprobó una propuesta para crear 19 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania mientras el gobierno avanza con una oleada de construcción que amenaza aún más la posibilidad de un estado palestino. Y según un concurso gubernamental del que se informó en enero, Israel ha superado el más reciente obstáculo antes de comenzar la construcción de un controvertido proyecto de asentamiento cerca de Jerusalén que, en los hechos, dividiría Cisjordania en dos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

