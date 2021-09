Caso Gabby Petito: un hombre denunció que vio a la joven siendo golpeada por su novio

“Simplemente se fueron. Van hacia Main Street. Giraron a la derecha en Main Street desde Moonflower. Pasamos junto a él, un caballero abofeteaba a la chica‘’, continúa. “¿La estaba abofeteando?”, pregunta el sheriff. “Sí. Y luego nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron‘’, dice el hombre.

Poco tiempo después de esa llamada, la pareja fue grabada por la cámara corporal de un policía, que muestra a la joven de Florida en un estado de angustia tras una pelea con su novio en una ciudad turística de Utah antes de desaparecer.

El video publicado por el Departamento de Policía de Moab muestra que un oficial detuvo la camioneta el 12 de agosto por exceso de velocidad. Dentro estaban Brian Laundrie y su novia, Gabrielle “Gabby” Petito, quien fue reportada como desaparecida por su familia un mes después.

El video de la cámara corporal muestra a Petito visiblemente angustiada cuando un oficial se les acercó.

“Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales”, le dice, y agrega que sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo que afecta su comportamiento.

“Sí, no lo sé, son solo algunos días, tengo un TOC realmente malo, y solo estaba limpiando y arreglando y me disculpaba con él diciendo que soy tan mala porque a veces tengo TOC y me frustro”, relató la joven.

Laundrie dice en el video que la pareja se metió en una pequeña pelea que comenzó cuando él se subió a la camioneta con los pies sucios y dijo que no quería presentar un cargo de violencia doméstica contra Petito, quien los oficiales decidieron que era la agresora.

Se ve a Laundrie con rasguños en la cara y el brazo, que le dice a un oficial que fueron causados cuando Petito ‘estaba tratando de sacarme las llaves’ y ‘me golpeó con su teléfono’. Cuando un oficial le pregunta a Petito si su novio la golpeó, ella responde ‘supongo’ y señala su barbilla.

Laundrie admite que la “empujó” durante el altercado. “No voy a presentar nada porque ella es mi prometida y la amo. Fue solo una pelea. Lamento que haya tenido que volverse tan público”.

En este momento, Brian Laundrie, considerado “persona de interés” en la investigación, se encuentra desaparecido y la policía allanó la casa donde reside con sus padres.