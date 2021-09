Caso Gabby Petito: ¿relación tóxica? allegados describen al novio como "controlador" y "manipulador"

“Moriría solo por ver todos nuestros recuerdos repetidos, nunca amé a nadie tanto como a esta chica”, escribió en su propia cuenta de Instagram Brian Laundrie, quien se ha negado a cooperar con el caso y se encuentra prófugo desde hace una semana que salió de la casa de sus padres.

Petito y Laundrie se mudaron a Florida después de Long Island, pero sus desacuerdos hacían que se separar por varios períodos.

En sus redes sociales Petito, de 22 años, mostraba los idílicos lugares donde viajaban y los bellos escenarios que compartían, pero obviamente no los malos ratos que policías y testigos han compartido.

¿Relación tóxica?

Melissa Hulls, una guardabosques del Parque Nacional Arches que respondió al altercado del 12 de agosto en Utah entre Petito y Laundrie, le dijo a Deseret News que le advirtió a Gabby que su relación tenía las marcas de ser “tóxica”.

“Le pregunté si era feliz en su relación con él, y básicamente le dije que era una oportunidad para encontrar otro camino, para hacer un cambio en su vida”, comentó Hulls.

“(Gabby) Tenía mucha ansiedad por estar lejos de él, honestamente pensé que si algo iba a cambiar sería después de que regresaran a Florida”, agregó.

Laundrie más tarde se quedó en un hotel esa noche, mientras que Petito se quedó con la camioneta, según un informe policial.

“Pensamos que estábamos tomando la decisión correcta cuando los dejamos”, dijo Hulls.

Otro evento de violencia

En otro evento registrado, una llamada de un hombre al 911 reportó un incidente de abuso doméstico que involucraría a la joven y a su novio Brian cerca de la entrada al Parque Nacional Arches.

“Estoy justo en la esquina de Main Street junto a Moonflower y estamos conduciendo y me gustaría informar sobre una disputa doméstica. Matrícula de Florida, camioneta blanca. Un caballero abofeteaba a una chica. Nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron’”.

Brian, ¿controlador y manipulador?

El novio de Gabby, Brian Laundrie, quien también ha desaparecido y está siendo buscado por el FBI, presuntamente sufrió celos y problemas de control y experimentó “episodios” en los que escucharía voces y no podría dormir, dijo una amiga de Petito al Daily Mail.

Rose Davis, de 21 años, de Sarasota, describió a Laundrie como un novio “controlador y manipulador”, en un incidente que robó la identificación de Petito para que no pudiera ir a bares con ella.

Petito le había contado los extraños episodios a Davis, que en ocasiones obligaban a Petito a dormir en su casa.

“Tiene estos problemas de celos y lucha con lo que Gabby llamó estos ‘episodios’, donde escuchaba cosas y oía voces y no dormía”, dijo al medio. Gabby tuvo que quedarse en mi casa un montón de veces porque solo necesitaba un respiro y no quería ir a casa con él”, detalló.

Davis dijo que “solía considerar a (Laundrie) un amigo”, después de pasar tiempo con la pareja, sin embargo consideró que Brian estaba celoso de su relación.

Ella dijo que él y Gabby compartirían ubicaciones en sus iPhones para mantenerse a salvo “en caso de que nos perdiéramos”, pero Laundrie hizo que Petito dejara de compartir una vez que se enteró.

“Tenía esta compostura como un chico dulce, agradable y cariñoso. Pero se nota que está un poco fuera de lugar, un poco raro. Por ejemplo, él instaló nuestras hamacas cuando íbamos a la playa, pero no se sentaba con nosotros, lo cual me pareció extraño “, narró.

“Brian tiene un problema de celos. Soy su único amigo en Florida que yo sepa y eso no es porque ella no pueda hacer amigos, él simplemente no quería que ella tuviera amigos”, dijo Davis.

“Siempre le preocupaba que ella lo dejara. Era una cosa constante tratar de hacer que dejáramos de pasar el rato. Todo lo que ella hizo, siento que él pensaba que estaba mal”, acotó.

Davis le dijo al Daily Mail que había hablado por última vez con Petito a principios de agosto, cuando planearon reunirse en el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming para el cumpleaños de Davis el 29 de agosto. Davis dijo que había solicitado ausentarse del trabajo por esos días, pero nunca se fue después de no tener noticias de Petito.