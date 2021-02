Futbolistas presionan a Instagram para combatir racismo

“No compartimos este número públicamente porque no queremos que la gente juegue con nuestro sistema”, explicó Facebook en una respuesta enviada por correo electrónico a The Associated Press.

El gobierno británico también presionó las compañías de redes sociales, incluyendo a Facebook, dueña de Instagram, para que hagan más con el objetivo de expulsar a los racistas de sus plataformas.

Facebook se comprometió a deshabilitar las cuentas que envíen mensajes directos con expresiones abusivas, pero se negó a dar los motivos para tomar la decisión en este momento, cuando los jugadores habían pedido acciones más duras durante años. Los futbolistas en Inglaterra boicotearon las redes sociales durante 24 horas en el 2019.

“Siempre hemos estado comprometidos con abordar la intolerancia y el racismo en nuestras plataformas. Es un asunto que nos tomamos muy en serio”, dijo el gerente de las políticas de contenido de Facebook Fadzai Madzingira en un comunicado.

Distintos jugadores, incluyendo al defensa del Chelsea Reece James y su hermana Lauren James del Manchester United, criticaron a Instagram.

“Instagram no tiene una clara opción de ‘racismo’ en su sistema para reportar", dijo Lauren James tras referirse al abuso al que fue objeto la semana pasada.

El secretario de Cultura Oliver Dowden dijo que deberán tomarse medidas más severas.

“Por mucho tiempo las empresas más poderosas y populares de redes sociales han fracaso en enfrentar el flujo de ataques racistas en sus plataformas”, advirtió Dowden. “Aprecio las políticas mejoradas, pero el abuso racial sigue siendo un hecho para mucha gente y se tiene que hacer más en todos los aspectos para erradicarlo”.

“Estamos ingresando en una nueva era de rendición de cuentas para estas compañías mediante nuestra próxima Iniciativa de Seguridad en Línea, que contemplaría multas altas para las firmas que no protejan a sus usuarios de manera clara y transparente”.