Futbolista brasileño suspendido 12 partidos por comentarios misóginos sobre árbitra

El defensor Gustavo Marques recibió además una multa de 30.000 reales brasileños (5.700 dólares) por sus comentarios sobre la árbitra Daiane Muniz después de que Bragantino perdió 2-1 ante São Paulo en un partido de cuartos de final disputado el 21 de febrero como parte de un torneo de nivel estatal.

La suspensión es válida para todas las competiciones organizadas por la federación de fútbol del estado de São Paulo, pero no impide que Marques juegue competiciones de nivel nacional como la liga brasileña o la Copa de Brasil.

En referencia a Muniz, Marques había dicho en una entrevista postpartido con TNT Brasil: “Era nuestro sueño llegar a la semifinal o incluso a la final, pero ella arruinó nuestro partido".

"Creo que la federación de fútbol del estado de São Paulo tiene que mirar partidos de esta importancia y no dárselos a una mujer. No sirve de nada que juguemos contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, y pongan a una mujer a arbitrar un partido de esta importancia”.

Más tarde, Marques se disculpó en sus redes sociales.

“Estaba nervioso y dije cosas que no debería haber dicho", reconoció el zaguero de 24 años. "Hablé con Daiane, también le ofrecí disculpas. Ella tenía una asistente con ella, también le pedí perdón porque ella también es una mujer. Me equivoqué al decir esto.

“Mi esposa criticó lo que dije, mi mamá también. Estoy siendo un hombre y un ser humano al venir aquí a pedir perdón por lo que dije”. Ni Marques ni Bragantino comentaron sobre el castigo. Medios locales informaron que el club multó al defensor con el 50% de su salario de este mes. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP