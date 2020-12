¡Tiene la camiseta original que usó Maradona contra Inglaterra!

En diálogo con la BBC, Hodge agregó: "Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".

Para cerrar, confesó: "Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro".

Tras la muerte de Maradona, Hodge recibió miles de llamados con ofertas impresionantes para comprar la reliquia. Según los especialistas, la camiseta de Maradona rondaría el millón de dólares.