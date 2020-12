Estos fueron los votos de Messi y Cristiano para escoger al ganador del premio TheBest

El máximo goleador de la Bundesliga y de la Champions League fue el más votado por capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados. En el desglose de esos datos es interesante que Messi fue mejor que CR7 para los directores técnicos (196-186), pero el portugués le ganó en las otras tres categorías donde los electores no eran técnicos.

Es válido acotar que los capitanes y seleccionadores eligieron tres nombres cada uno. Al primero le asignaban 5 puntos, al segundo 3 y al tercero apenas 1. Obviamente, como regla general, nadie puede votarse a sí mismo, por lo que es siempre llamativo el voto de los nominados, quienes suelen ser capitanes de sus combinados nacionales.

En esta ocasión, el ganador del The Best no votó por sus compañeros de terna y optó por Thiago, Neymar y De Bruyne. Messi fue por Neymar, Mbappé y Lewandowski, mientras que Ronaldo eligió a Lewandowski, Messi y Mbappé.

La elección de Lewandoski no sorprende. El año pasado marcó 64 goles en menos de 60 partidos y ganó 5 títulos incluidos la Bundesliga, la Champions y la copa alemana. Al polaco aun le queda un titulo por sumar luego de que pospusieran la final del mundial de clubes para el año que viene.