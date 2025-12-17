americateve

Fundador de Tricolor Holdings es acusado de fraude

NUEVA YORK (AP) — El fundador de Tricolor Holdings y otros ejecutivos de la prestamista de autos fueron acusados el miércoles un fraude masivo que llevó a la empresa a la bancarrota.

Daniel Chu, fundador y director ejecutivo de la empresa, fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de dirigir a múltiples ejecutivos desde 2018 para defraudar a inversores e instituciones de crédito a través de múltiples esquemas fraudulentos.

Su abogado no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Según la acusación, el alcance del fraude se reveló a finales de agosto cuando los prestamistas confrontaron a Chu y otros ejecutivos sobre el colateral de Tricolor.

Chu y otros acusados de llevar a cabo el fraude inicialmente intentaron ocultarlo, diciendo que los problemas con el colateral se debían a un error administrativo, según la acusación.

Después de que esos esfuerzos fracasaron, Chu extrajo más de seis millones de dólares de la empresa, según la acusación.

El 10 de septiembre, Tricolor se declaró en bancarrota porque debía más de 900 millones de dólares a los mayores prestamistas de la empresa, según la acusación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

