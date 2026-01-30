Funcionarios de agencia de tránsito de Ecuador detenidos por presunta corrupción y nexo a mafias

Luego de una investigación de tres meses “hemos tomado la Agencia de Tránsito”, indicó a la prensa el ministro del Interior, John Reimberg. Los detenidos tenían vínculos con la organización criminal “Los Choneros”, una de las más grandes y peligrosas del país -, agregó.

La estructura se dedicaba a la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas vehiculares, permisos para compañías de transporte y definición de rutas, generando un perjuicio de tres millones de dólares, estimó el secretario de esa cartera.

Reimberg informó que la agencia estará cerrada e intervenida por un mes.

En octubre fueron detenidos otros seis funcionarios de la agencia de tránsito de la ciudad de Guayaquil acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, intimidación, falsificación de documentos públicos “en asociación al grupo delictivo organizado Los Chone Killers”, una facción de “Los Choneros”, indicó entonces Reimberg.

Hay “delincuencia organizada enquistada en las agencias de tránsito que están ayudando a financiar las acciones” de esos grupos, admitió el ministro.

En junio las autoridades confirmaron que familiares del líder de “Los Choneros”, Adolfo Macías, alias “Fito” , extraditado a Estados Unidos, cumplían funciones en la agencia de tránsito en la ciudad costera de Manta, donde dos meses más tarde fueron asesinados dos agentes.

“Existe una lista de vigilantes en riesgo”, había admitido el jefe policial de la localidad, coronel Jaime Salgado.

La Fiscalía ecuatoriana indaga la muerte violenta de más de una decena de agentes de tránsito —principalmente en provincias costeras—, donde son captados para facilitar el movimiento de drogas o armas evadiendo controles, según las autoridades.

Ecuador está asediado por bandas criminales con nexos con organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico cuya operación se ha extendido en el territorio y se ha infiltrado en instituciones estatales, judiciales y políticas. En 2025, el país tuvo la cifra récord de más de 9.000 homicidios.

FUENTE: AP