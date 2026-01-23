Funcionario de la federación alemana de fútbol pide considerar boicot al Mundial 2026 por Trump

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario junto a la Copa Mundial de la FIFA tras recibir el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa del Mundo de fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo) AP

Oke Göttlich, presidente del club de la Bundesliga St. Pauli y uno de los diez vicepresidentes de la federación alemana, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el viernes que "ha llegado el momento" de "considerar y discutir esto seriamente".

Trump ha sembrado discordia en Europa con su intento de adquisición de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN, y su posterior amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición. Esto dejó a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos advirtiendo sobre una ruptura con Washington capaz de destrozar la alianza de la OTAN.

"¿Cuáles fueron las justificaciones para los boicots de los Juegos Olímpicos en los años 80?" dijo Göttlich. "A mi entender, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta discusión".

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo del 11 de junio al 19 de julio junto con Canadá y México. Los aficionados tienen preocupaciones sobre los altos precios de las entradas, mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también están prohibiendo a los seguidores de algunas naciones competidoras asistir.

Göttlich, quien ha llamado a la defensa de los valores, probablemente enfrentará resistencia a los llamados a un boicot por parte del presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Catar fue demasiado político para todos y ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que realmente, realmente, realmente me molesta", dijo Göttlich sobre la oposición de la federación alemana al anterior anfitrión de la Copa del Mundo.

Alemania fracasó en ese torneo, y el entrenador que asumió después dijo que no quería más distracciones políticas.

"Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores", dijo Göttlich. "Los tabúes son una parte esencial de nuestra postura. ¿Se cruza un tabú cuando alguien amenaza? ¿Se cruza un tabú cuando alguien ataca? ¿Cuando la gente muere? Me gustaría saber de Donald Trump cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino".

El St. Pauli, con sede en Hamburgo, es conocido por mezclar deporte con política cerca del distrito de luz roja de la ciudad, y particularmente por su postura de izquierda. El famoso símbolo de la calavera y las tibias cruzadas del club fue llevado por primera vez por ocupantes ilegales que vivían cerca y luego popularizado por aficionados que se identificaban como punks.

Göttlich desestimó la sugerencia de que un boicot perjudicaría a los jugadores del equipo nacional de St. Pauli, Jackson Irvine y Connor Metcalfe de Australia, y Joel Chima Fujita de Japón.

"La vida de un jugador profesional no vale más que la vida de innumerables personas en varias regiones que están siendo atacadas o amenazadas directa o indirectamente por el anfitrión de la Copa del Mundo", dijo.

