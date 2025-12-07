Funcionario de Hamás dice que grupo miliciano está dispuesto a discutir destino de su arsenal

ARCHIVO - Bassem Naim, funcionario del ala política de Hamás, habla en Estambul, Turquía, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Francisco Seco, archivo) AP

Bassem Naim, miembro del buró político de toma de decisiones de Hamás, ofreció declaraciones al momento que las partes se preparan para pasar a la segunda y más complicada fase del acuerdo.

"Estamos abiertos a tener un enfoque integral a fin de evitar más escaladas de violencia u otros enfrentamientos o explosiones", declaró Naim a The Associated Press en la capital de Qatar, Doha, donde se encuentra gran parte de los líderes del movimiento islamista palestino.

El acuerdo detuvo una ofensiva israelí de dos años en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Cuando se le preguntó si el ataque fue un error, Naim lo defendió como un "acto de defensa".

Desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, Hamás e Israel han realizado una serie de intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Con sólo los restos de un rehén aún retenidos en Gaza —un policía israelí asesinado en el ataque del 7 de octubre— las partes se preparan para entrar en la segunda fase.

La nueva fase tiene como objetivo establecer un futuro para la Gaza devastada por la guerra y promete ser aún más difícil, abordando temas como el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, la formación de una comisión palestina tecnocrática en Gaza, la retirada de las tropas israelíes del territorio y el desarme de Hamás. Una junta internacional, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, supervisará la implementación del acuerdo y la reconstrucción de Gaza.

La demanda israelí de que Hamás deponga sus armas promete ser especialmente complicada, dado que las autoridades israelíes afirman que es una demanda clave que podría retrasar el progreso en otras áreas. La ideología de Hamás está profundamente arraigada en lo que llama resistencia armada contra Israel, y sus líderes han rechazado los exhortos a rendirse a pesar de más de dos años de guerra que dejaron grandes partes de Gaza destruidas y cobraron la vida de decenas de miles de palestinos.

Naim dijo que Hamás mantiene su "derecho a resistir", pero expresó que el grupo miliciano está dispuesto a deponer las armas como parte de un proceso que lleve al establecimiento de un Estado palestino. Dio pocos detalles sobre cómo podría funcionar su propuesta, pero sugirió una tregua a largo plazo de cinco o 10 años para llevar a cabo negociaciones.

"Este tiempo debe ser utilizado de manera seria y comprensiva", afirmó, agregando que Hamás está "muy abierto" sobre qué hacer con sus armas.

"Podemos hablar sobre congelar o almacenar o deponer, con las garantías palestinas, para no usarlas en absoluto durante este tiempo de alto el fuego o tregua", dijo.

No está claro si la oferta cumplirá con las demandas de Israel de un desarme total.

Muchas preguntas permanecen

El alto el fuego se basa en un plan de 20 puntos presentado por Trump, con naciones "garantes" internacionales, en octubre.

El plan, adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ofreció un camino general a seguir. Pero era vago en detalles o cronogramas y requerirá negociaciones meticulosas que involucren a Estados Unidos y los garantes, que incluyen a Qatar, Egipto y Turquía.

"El plan necesita muchas aclaraciones", señaló Naim.

Una de las preocupaciones más inmediatas es el despliegue de la fuerza internacional de estabilización.

Varios países, entre ellos Indonesia, han expresado su disposición a contribuir con tropas a la fuerza, pero su composición exacta, estructura de mando y responsabilidades no han sido definidas. Las autoridades estadounidenses indican que esperan "botas sobre el terreno" a principios del próximo año.

Una pregunta clave es si la fuerza abordará el tema del desarme.

Naim dijo que esto es inaceptable para Hamás, y el grupo espera que la fuerza supervise el acuerdo.

"Estamos aceptando que una fuerza de la ONU se ubique cerca de las fronteras, supervisando el acuerdo de alto el fuego, informando sobre violaciones, previniendo cualquier tipo de escaladas", afirmó. "Pero no aceptamos que estas fuerzas tengan ningún tipo de mandato que les autorice a actuar o que se implemente dentro de los territorios palestinos".

En una muestra de progreso, Naim dijo que Hamás y la Autoridad Palestina rival han avanzado en la formación de la nueva comisión tecnocrática que se encargará de los asuntos diarios de Gaza. Subrayó que han acordado designar un ministro del gabinete palestino que vive en Cisjordania, pero que es originario de Gaza, para encabezar la comisión. No dio el nombre, pero funcionarios de Hamás, hablando bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones, lo han identificado como el ministro de Salud Majed Abu Ramadan.

Complicaciones de la primera fase

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar varias veces el acuerdo durante la primera fase.

Israel ha acusado a Hamás de alargar la devolución de rehenes, y funcionarios de salud palestinos denuncian que más de 370 palestinos han sido asesinados en continuos ataques israelíes desde que el alto el fuego entró en vigor.

Israel asegura que sus ataques han sido en respuesta a violaciones palestinas del acuerdo, incluyendo el movimiento de palestinos hacia la mitad de Gaza controlada por Israel. Tres soldados han sido asesinados en enfrentamientos con unos 200 milicianos de Hamás que, según funcionarios israelíes y egipcios, permanecen atrincherados bajo tierra en territorio controlado por Israel.

Naim dijo que Hamás "no estaba al tanto" de estos hombres armados cuando se firmó el alto el fuego, y que la comunicación con ellos está "totalmente cortada".

"Por lo tanto, no están al tanto de lo que está sucediendo ahora en el terreno", afirmó.

Añadió que Israel ha rechazado las ofertas de Hamás para resolver el enfrentamiento y añadió numerosas "condiciones" a su rendición. Israel no ha reconocido las negociaciones y resalta que ha matado a varias docenas de ellos.

Naim dijo que Hamás está comprometido a "cumplir con sus obligaciones" y afirmó que Israel no ha cumplido con promesas clave, incluyendo no inundar Gaza con suministros humanitarios y no reabrir el cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

La mayoría de los suministros que ingresan a Gaza, dijo, son bienes para que los comerciantes privados vendan a las pocas personas en Gaza con dinero, dejando a masas de personas pobres luchando sin comida ni refugio.

La semana pasada, Israel anunció que estaba listo para reabrir Rafah, la principal puerta de Gaza al mundo exterior, pero sólo para que las personas salgan de la franja. Egipto y los palestinos temen que esto sea un plan para expulsar a los palestinos de Gaza y aseguran que Israel está obligado a abrir el cruce en ambas direcciones.

Naim llama al 7 de octubre un "acto de defensa"

El ataque del 7 de octubre mató a más de 1.200 personas y tomó a más de 250 como rehenes. Es el ataque más mortífero en la historia de Israel y sigue siendo una fuente de gran trauma nacional.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 70.000 palestinos, según funcionarios de salud locales, ha desplazado a casi todos los dos millones de habitantes de Gaza y ha causado daños generalizados que llevarán años en reconstruirse. No está claro quién pagará por la reconstrucción o cuándo comenzará.

El Ministerio de Salud palestino, parte del gobierno de Hamás en Gaza, no distingue entre civiles y milicianos, pero dice que aproximadamente la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Naim reconoció que los palestinos han pagado un alto precio por el 7 de octubre, pero cuando se le preguntó si el grupo lamenta haber llevado a cabo el ataque, insistió en que fue en respuesta a años de políticas israelíes que se remontan a la guerra que rodeó el establecimiento de Israel en 1948.

"La historia no comenzó el 7 de octubre", afirmó. "El 7 de octubre para nosotros fue un acto de defensa. Hemos cumplido con nuestro deber de elevar... la voz de nuestro pueblo".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP