Funcionario de EEUU visita Ecuador para fortalecer combate al crimen en medio de creciente violencia

“Es una señal clara que se vienen operaciones importantes que van a atacar la economía ilegal, principalmente el narcotráfico”, manifestó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, en declaraciones a la prensa tras concluir la cita.

La cooperación estadounidense también se enfocará en la protección de la frontera norte con Colombia, agregó Reimberg. No se proporcionaron más detalles.

En la frontera colombo-ecuatoriana, de más de 600 kilómetros (372 millas) de longitud, operan grupos armados ilegales colombianos en asociación con bandas criminales locales del lado ecuatoriano, las cuales se dedican al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, extorsiones y otros delitos.

La visita del alto funcionario estadounidense se mantuvo en reserva hasta pocas horas antes del encuentro en la casa presidencial. Se llevó a cabo en medio de una puja comercial entre Ecuador y Colombia , luego del reclamo del gobierno ecuatoriano por la supuesta falta de cooperación de Bogotá en el control de la frontera común.

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo la víspera que está dispuesto a dialogar con Ecuador, pero pidió darle prioridad a una política conjunta para el control de los puertos marítimos, desde los cuales se trafican drogas y otras sustancias.

Autoridades del país andino han destacado que otros altos funcionarios estadounidenses ya han visitado Ecuador, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Estado Marco Rubio, en una muestra de la estrecha relación entre ambos países.

El 2025 ha sido el año más violento en la historia de Ecuador, con más de 9.200 asesinatos, según cifras oficiales. La inseguridad y criminalidad asedian a la nación sudamericana desde hace un lustro debido a la expansión de bandas locales aliadas con carteles transnacionales, con el subsecuente uso de los puertos ecuatorianos para el traslado de drogas.

