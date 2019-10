Funcionario: EEUU cree haber matado a líder del grupo EI

Al-Baghdadi fue atacado en la provincia siria de Idlib, según dijo el sábado por la noche a Associated Press un funcionario de Estados Unidos. El funcionario dijo que aún no se había confirmado la muerte del jefe del grupo EI en la explosión. No había más detalles disponibles en un primer momento. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar la operación.