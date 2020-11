Funcionario certifica elección presidencial en Georgia

De acuerdo con los resultados definitivos certificados por el secretario de Estado, Brad Raffensperger, Biden obtuvo 2,47 millones de votos; Trump, 2,46 millones y la activista libertaria Jo Jorgensen, 62.138. Biden tiene una ventaja de 12.670 votos o 0,25%.

La certificación de los resultados informados por los 159 condados del estado se dio tras un recuento a mano de las 5 millones de papeletas depositadas en la contienda. El escrutinio manual derivó de una auditoria requerida por una nueva ley estatal y no fue en respuesta a ningún problema con los resultados del estado solicitud de recuento oficial. La auditoría tuvo como propósito confirmar que las máquinas de votación tabularon correctamente los votos.

“Como he trabajado de ingeniero durante mi vida, vivo el lema de que los números no mienten”, dijo el secretario de Estado, Brad Raffensperger, en conferencia de prensa en el Capitolio estatal. “Como secretario de Estado, creo que los números que hemos presentado hoy son correctos. Las cifras reflejan el veredicto del pueblo, no una decisión de la oficina del secretario de Estado ni de las cortes ni de los equipos de campaña”.

De acuerdo con la ley estatal, Raffensperger debía certificar los resultados de la elección para las 5 de la tarde del viernes.

La oficina de Raffensperger tuvo un traspié horas antes cuando anunció prematuramente la certificación cuando aún estaba inconclusa. Cuarenta minutos después, un comunicado corregido fue emitido para anunciar que los resultados se difundirían más tarde. La falla momentánea fue otro momento de drama en la contienda.

Biden es el primer candidato presidencial demócrata que gana el estado desde 1992.