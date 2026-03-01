Funcionario de Casa Blanca: Irán parece abierto al diálogo; Trump dice que aceptará "eventualmente"

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras descender del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el viernes 27 de febrero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones internas del gobierno, señaló que el presidente Donald Trump señaló que “eventualmente” está dispuesto a dialogar, pero que por ahora la operación militar “continúa sin tregua”. El funcionario no indicó quiénes son los posibles nuevos líderes iraníes ni cómo dieron a conocer su supuesta disposición a conversar.

Trump dijo a The Atlantic el domingo que planeaba hablar con la nueva dirigencia de Irán.

“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, afirmó, y declinó comentar sobre el momento.

La posible apertura diplomática futura se produce al tiempo que surgen nuevos detalles sobre la planificación minuciosa que hubo detrás de los ataques de Estados Unidos e Israel y algunos de los objetivos que fueron alcanzados en Irán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que bombarderos furtivos B-2 atacaron instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2.000 libras. Eso refleja el enfoque que adoptó el ejército en junio, cuando Trump aceptó desplegar bombarderos B-2 para atacar tres sitios nucleares iraníes clave.

Trump afirmó en su discurso del Estado de la Unión la semana pasada que Irán había estado construyendo misiles balísticos que podrían alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, una justificación que repitió de nuevo el sábado al anunciar que el bombardeo sobre Irán estaba en marcha.

Irán no ha reconocido que esté construyendo o buscando construir misiles balísticos intercontinentales. Sin embargo, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos indicó en un informe no clasificado el año pasado que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable para 2035 “si Teherán decide perseguir esa capacidad”.

Antes de los ataques, la CIA había seguido durante meses los movimientos de altos líderes iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según una persona familiarizada con la operación.

La inteligencia se compartió con funcionarios israelíes, y el momento de los ataques se ajustó en parte debido a esa información sobre la ubicación de los líderes iraníes, de acuerdo con la persona, que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel refleja la preparación que hubo detrás de los ataques, que continuaron por segundo día el domingo después de que la muerte de Jamenei arrojara el futuro de la República Islámica a la incertidumbre y elevara el riesgo de una escalada del conflicto regional.

The New York Times publicó previamente sobre los esfuerzos de la CIA antes de los ataques israelíes-estadounidenses.

El senador Tom Cotton, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, declinó hablar de detalles el domingo cuando se le preguntó en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS sobre el intercambio de inteligencia con Israel. Pero sostuvo que rastrear los movimientos del líder supremo y de los jefes de otras naciones adversarias “es obviamente una de las máximas prioridades de nuestra comunidad de inteligencia”.

“Claramente, esta operación está impulsada por inteligencia recopilada por Israel y Estados Unidos que una vez más ha demostrado que nuestras naciones tienen capacidades que ninguna otra nación en la Tierra tiene”, expresó Cotton, republicano por Arkansas.

Estados Unidos comparte regularmente inteligencia con aliados, incluido Israel. Esas alianzas, y la precisión de la inteligencia que producen, a menudo son fundamentales no sólo para el éxito de una operación militar, sino también para el respaldo del público a la misma.

El senador de Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el comité, dijo a The Associated Press que históricamente, “nuestra relación de trabajo con el Mossad e Israel es realmente sólida”. El Mossad es la agencia de espionaje israelí.

Warner manifestó que tiene serias preocupaciones sobre la justificación de los ataques, los planes a largo plazo de Trump para el conflicto y los riesgos que enfrentarán los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El ejército anunció el domingo que tres soldados estadounidenses habían muerto y cinco resultaron gravemente heridos en la operación en Irán.

“No se derramarán lágrimas por la eliminación de su dirigencia, pero siempre la pregunta es: OK, ¿y ahora qué?”, dijo Warner.

El periodista de The Associated Press Ben Finley contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP