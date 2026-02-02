americateve

Fuerzas sirias ingresan a ciudad clave tras acuerdo con las FDS lideradas por kurdos

AL-HASSAKEH, Siria (AP) — Un pequeño contingente de fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior de Siria entró en la ciudad de al-Hassakeh el lunes como parte de un acuerdo entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos, que controlan la ciudad.

Las fuerzas de seguridad sirias se reúnen antes de entrar en la ciudad de al-Hassakeh para implementar un acuerdo con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, para estabilizar un alto el fuego, en Wadi al-Raml, provincia de al-Hassakeh, este de Siria, el lunes 2 de febrero de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)
Las fuerzas de seguridad sirias se reúnen antes de entrar en la ciudad de al-Hassakeh para implementar un acuerdo con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, para estabilizar un alto el fuego, en Wadi al-Raml, provincia de al-Hassakeh, este de Siria, el lunes 2 de febrero de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed) AP

Las FDS anunciaron el nuevo acuerdo con el gobierno central el viernes, con el objetivo de estabilizar un alto el fuego que puso fin a semanas de combates. El pacto establece pasos para integrar la fuerza en el ejército y las fuerzas policiales e integrar las instituciones civiles en las áreas controladas por las FDS en el gobierno central.

Según el acuerdo, las fuerzas militares del gobierno no entrarán en áreas de mayoría kurda, pero pequeños contingentes de fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior ingresarán en las ciudades de al-Hassakeh y Qamishli para asegurar instituciones afiliadas al Estado, como el registro civil, las oficinas de pasaportes y el aeropuerto, y para reiniciar el trabajo en esas instituciones.

También el lunes, un tribunal en Irak anunció que ha comenzado los procedimientos de investigación para 1.387 miembros del grupo Estado Islámico que fueron transferidos recientemente por el ejército de Estados Unidos desde prisiones en Siria a Irak.

El Primer Tribunal de Investigación en el distrito de Karkh de Bagdad indicó en un comunicado que jueces especializados en contraterrorismo realizan las indagaciones bajo la supervisión directa del presidente del Consejo Judicial Supremo.

En total, alrededor de 7.000 milicianos del EI serán transferidos de Siria a Irak para ser juzgados. En medio de los combates entre las FDS y las fuerzas del gobierno el mes pasado, algunos miembros sospechosos del EI escaparon de una prisión, aunque el gobierno aclaró que la mayoría fueron capturados posteriormente.

___

Abdul-Zahra reportó desde Bagdad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

