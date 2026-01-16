Fuerzas de seguridad paquistaníes matan a 12 milicianos y frustran intento de toma de rehenes

Compartir en:









En un comunicado, se indicó que un día antes los atacantes irrumpieron en dos bancos y robaron millones de rupias (dólares) durante el asalto en el distrito de Kharan, en la provincia de Baluchistán. Los milicianos intentaron tomar rehenes en la comisaría, pero una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad los obligó a retirarse, se señaló.

El ejército identificó a los asaltantes como "Fitna al-Hindustan", una frase que el gobierno utiliza para referirse al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA, y otros grupos separatistas. Afirmó que los atacantes, incluidos los que murieron en los tiroteos con las fuerzas de seguridad, contaban con el respaldo de India, aunque no proporcionó pruebas. India ha negado repetidamente las acusaciones de Pakistán de que apoya a separatistas en Baluchistán o a combatientes talibanes paquistaníes.

En un comunicado, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, elogió a las fuerzas de seguridad por matar a los milicianos y frustrar los ataques de los insurgentes en Kharan.

Baluchistán, la provincia más grande pero menos poblada de Pakistán, ha sido durante mucho tiempo escenario de insurgencias por parte de grupos separatistas, junto con ataques de los talibanes paquistaníes. El BLA, que Estados Unidos designó como organización terrorista en 2019, ha estado detrás de numerosos ataques dirigidos a las fuerzas de seguridad y civiles en toda la provincia en los últimos años. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP