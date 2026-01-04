americateve

Fuerzas respaldadas por Arabia Saudí recuperan control de ciudad en Yemen tras días de ataques

ADEN, Yemen (AP) — Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se desplegaron el domingo en Mukala, Yemen, después de retomar la ciudad portuaria que fue capturada por separatistas del sur el mes pasado. La capital de la provincia de Hadramut fue recuperada por el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen tras días de ataques aéreos sauditas.

Imágenes de video obtenidas por The Associated Press mostraron a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudí siendo recibidas por residentes mientras las tropas recorrían las calles en vehículos armados. También se vio a las fuerzas conduciendo dentro y fuera del aeropuerto al-Rayyan de Mukala.

Ahmed Samaan y Bakr al-Ketheri, residentes de las localidades de al-Qatn y Seiyun en Hadramut, dijeron a la AP que el Consejo de Transición del Sur (CTS) respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, se había retirado de los campamentos militares.

Las tensiones aumentaron después de que el CTS se trasladara el mes pasado a las gobernaciones de Hadramout y Mahra y tomara una región rica en petróleo. Eso expulsó a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional, que están alineadas con la coalición liderada por Arabia Saudí en la lucha contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, con los hutíes controlando gran parte del norte y la coalición liderada por Arabia Saudí apoyando al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la coalición, también apoyan a los separatistas.

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen —el órgano gobernante del gobierno reconocido internacionalmente—, indicó el sábado en Facebook que las Fuerzas del Escudo Nacional lograron un "éxito récord" al recuperar todos los sitios militares y de seguridad en Hadramut.

Salem al-Khanbashi, el gobernador de Hadramut, fue elegido el viernes por el gobierno para comandar las fuerzas lideradas por Arabia Saudí en la gobernación.

El sábado, al-Alimi llamó a Mohamed Ali Yasser, el gobernador de Mahra, para obtener un informe de progreso sobre la entrega de campamentos e instalaciones a las Fuerzas del Escudo Nacional y las autoridades locales. No estaba claro si la entrega se había completado.

Los separatistas del sur en Yemen dijeron que aviones de guerra sauditas llevaron a cabo nuevos ataques aéreos el sábado en un campamento militar en Mukala y otras áreas donde están estacionadas sus fuerzas.

En las últimas semanas, Arabia Saudí ha bombardeado posiciones del CTS y atacado lo que se decía era un envío de armas emiratíes. Después de la presión saudita y un ultimátum de las fuerzas anti-hutíes para retirarse de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos dijeron el sábado que habían retirado sus fuerzas.

Las tensiones en Yemen han tensado aún más las relaciones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, vecinos en la Península Arábiga que han competido por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del Mar Rojo. Ostensiblemente, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos comparten el objetivo declarado de restaurar el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí declaró el sábado que organizará una conferencia en Riad para reunir a todas las facciones del sur en Yemen "para discutir soluciones justas a la causa del sur". El CTS acogió la invitación para patrocinar el diálogo, diciendo que es el "único medio racional para abordar los problemas políticos, entre ellos el tema del pueblo del sur y su derecho a restaurar su estado".

No se han dado detalles sobre la conferencia, pero Arabia Saudí anunció la iniciativa en respuesta a una solicitud de diálogo de al-Alimi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

