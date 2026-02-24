americateve

Fuerzas paramilitares sudanesas matan al menos a 28 personas en ataque en Darfur, dice grupo

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un ataque de las fuerzas paramilitares sudanesas contra un bastión de un líder tribal de Darfur dejó al menos 28 muertos, informó un grupo de médicos el martes.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, arrasaron el lunes la localidad de Misteriha, en la provincia de Darfur del Norte, según la Red de Médicos de Sudán, que da seguimiento a la guerra en el país.

La localidad es un bastión del líder tribal árabe Musa Hilal, quien también pertenece a la tribu árabe Rizeigat, al igual que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Al menos 39 personas, incluidas 10 mujeres, resultaron heridas en el ataque, indicó el grupo médico.

La guerra en Sudán estalló en 2023 después de que las tensiones entre el ejército sudanés y las rivales Fuerzas de Apoyo Rápido escalaran hasta convertirse en combates que comenzaron en Jartum y se extendieron por todo el país, dejando miles de muertos y provocando desplazamientos masivos, brotes de enfermedades y una grave inseguridad alimentaria. Los trabajadores humanitarios han sufrido ataques frecuentes.

El grupo médico señaló que los bombardeos de las Fuerzas de Apoyo Rápido golpearon el lunes el centro de salud de la localidad, tras lo cual los combatientes de ese grupo agredieron al personal médico y detuvieron al menos a uno de ellos. Los paramilitares iniciaron su ofensiva contra la localidad durante el fin de semana con ataques de drones que alcanzaron la casa de huéspedes de Hilal. El lunes, las Fuerzas de Apoyo Rápido lanzaron una gran ofensiva terrestre y tomaron el control de la localidad.

La toma de Misteriha ha reafirmado el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido sobre Darfur. Sin embargo, corre el riesgo de agravar las tensiones tribales en una zona conocida desde hace tiempo por la violencia y la guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

