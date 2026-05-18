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Fuerzas israelíes interceptan embarcaciones de una flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza

ANKARA, Turquía (AP) — Las fuerzas armadas israelíes comenzaron a interceptar el lunes varias embarcaciones que forman parte de una flotilla que intenta romper el bloqueo de Gaza.

Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, que transportan activistas y ayuda humanitaria, parten hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía, el jueves 14 de mayo de 2026, en un intento por romper el bloqueo naval israelí. (AP Foto/Murat Kocabas)
Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, que transportan activistas y ayuda humanitaria, parten hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía, el jueves 14 de mayo de 2026, en un intento por romper el bloqueo naval israelí. (AP Foto/Murat Kocabas) AP

Más de 50 botes zarparon del puerto de Marmaris la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza.

En la transmisión en vivo efectuada por la organización era posible ver a varios activistas grabando con cámaras mientras las fuerzas israelíes abordaban sus embarcaciones frente a la costa de Chipre.

Una hora antes de la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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