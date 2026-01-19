americateve

Fuerzas de gobierno sirio chocan con combatientes kurdos; imponen toque de queda por fuga de reos

RAQQA, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias y los combatientes kurdos se enfrentaron el lunes alrededor de dos prisiones en que se encuentran miembros del grupo Estado Islámico, en el noreste de Siria.

Gente cruza a pie el dañado puente Al-Rashid, destruido por las tropas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en retirada, un día después que las tropas del gobierno sirio tomaran el control de la zona en las afueras de Raqqa, al noreste de Siria, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)
Gente cruza a pie el dañado puente Al-Rashid, destruido por las tropas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en retirada, un día después que las tropas del gobierno sirio tomaran el control de la zona en las afueras de Raqqa, al noreste de Siria, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, informaron que varios de sus combatientes han muerto y más de una docena resultaron heridos.

Los enfrentamientos ocurrieron al tiempo que se dice que el comandante en jefe de las FDS, Mazloum Abdi, se encuentra en Damasco para discutir un acuerdo de alto el fuego logrado el domingo que puso fin a días de combates mortales durante los cuales las fuerzas gubernamentales capturaron amplias áreas del noreste de Siria de las FDS.

Las FDS, la principal fuerza respaldada por Estados Unidos que luchó contra el EI en Siria, controlan más de una docena de prisiones en el noreste donde unos 9.000 miembros del EI han estado detenidos durante años sin juicio. Se cree que muchos de los extremistas detenidos cometieron atrocidades en Siria e Irak luego que el EI declarara un califato en junio de 2014 sobre grandes partes de Siria e Irak.

El ejército indicó en un comunicado que algunos de los detenidos de la prisión de Shaddadi en la ciudad de Shaddadeh lograron escapar en medio del caos y se ha impuesto un toque de queda debido a la fuga, pidiendo información sobre los que escaparon al tiempo que continúan las operaciones de búsqueda.

El ejército y las FDS intercambiaron acusaciones sobre la liberación de los detenidos, con el grupo confirmando en un comunicado que perdió el control sobre la prisión, que se encuentra a unos 50 kilómetros (31 millas) de la frontera con Irak.

La fuerza liderada por los kurdos también informó que nueve de sus miembros han muerto y otros 20 resultaron heridos en combates alrededor de otra prisión, al-Aqtan, al noreste de la ciudad norteña de Raqqa.

Un reportero de The Associated Press vio un convoy de Estados Unidos ingresando en el área de la prisión, aparentemente para mediar entre las dos partes. Washington mantiene buenas relaciones con ambas.

El gobierno sirio había advertido a las FDS el lunes que no usaran "casos de terrorismo para chantaje político", diciendo que está listo para implementar la ley internacional respecto a los detenidos.

"El gobierno advierte al mando de las FDS que no facilite la fuga de detenidos de Daesh ni abra prisiones como medida de venganza o para presión política", decía un comunicado del gobierno transmitido por los medios estatales. El gobierno utilizó el término Daesh, un acrónimo en árabe para el grupo Estado Islámico.

El EI fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años después, pero las células durmientes del grupo aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

